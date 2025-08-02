Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Перегляд прайс-кепів дозволить гарантувати імпорт та уникнути відключень у серпні – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Перегляд прайс-кепів дозволить гарантувати імпорт та уникнути відключень у серпні – експерт
Дефіцит потужностей уже давно став постійною рисою української енергосистеми
фото: depositphotos.com

25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін на електроенергію у вечірні пікові години

В умовах війни, коли ризик нових втрат генерації залишається високим, перегляд граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію є обґрунтованим кроком для забезпечення стабільності енергосистеми. На цьому наголосив директор енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«В умовах війни, коли невідомо, чи завтра не буде втрачена якась генерація, і треба нарощувати потужності, тому що цього тижня сталася ще одна подія, це перегляд прайс-кепів», – заявив експерт.

За його словами, дефіцит потужностей уже давно став постійною рисою української енергосистеми. Із цим тісно пов’язана залежність від імпорту електроенергії, особливо у вечірні години.

«І коли ми говоримо про генерацію, про дефіцит, ми дефіцитна в більшості, ми є дефіцитні в потужностях, ми залежні від імпорту.

Якщо ми залежні від імпорту, то наша ціна буде залежати від цін сусідніх країн», – зазначив Прокіп.

За його оцінкою, рішення НКРЕКП дозволить уникнути дефіциту електроенергії в серпні, коли через спеку та ремонтні роботи попит і навантаження особливо високі.

«Саме це рішення, перегляд прайс-кепів на ринку, воно було зумовлено необхідністю гарантувати імпорт в серпні. Тому що високий ризик того, що ціна в Європі може скакнути, відповідно, комерційно дорожче, і воно не вміщається в прайс-кеп, значить ми тоді не купуємо, значить що ми робимо? Ми або відключаємо споживачів, або ми, або Укренерго отримає аварійну допомогу. Може отримає, може не отримає. І заплатить за це, може, у 2-3 рази більше заплатить», – пояснив експерт.

Водночас, Прокіп підкреслює важливість швидкого відновлення генерації в Україні. Оскільки нових потужностей атомної енергетики у найближчі роки не буде, на його думку, держава має інвестувати в розвиток вітрової генерації та систем накопичення.

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години – з 17:00 до 23:00.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП імпорт Укренерго енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Близько 40 млрд боргів має Україна на ринку електроенергії
Балансуючий ринок потопає в боргах – Центр Разумкова
21 липня, 16:46
Найдешевше заряджати електрокар вдома, користуючись нічним тарифом
Липневі тарифи: скільки коштує зарядити електрокар в Україні
19 липня, 13:00
Попит на енергію в США наразі досяг рекордного рівня через стрімке зростання ІТ-інфраструктури
Google уклав найбільшу в історії угоду з постачання гідроелектроенергії
16 липня, 09:51
З початку 2025 року на митну територію України вже ввезено 7 260,38 т кавунів
Звідки кавун? Україна цьогоріч розширила географію імпорту
13 липня, 14:13
Європейський Союз і Мексика – це одні з найбільших торговельних партнерів США
Трамп оголосив про нові мита для ЄС і Мексики
12 липня, 17:50
Працівників компанії було відзначено почесними грамотами
45 працівників ДТЕК отримали державні нагороди від Кабміну та Міненергетики за особливі професійні досягнення новини компаній
11 липня, 18:36
Енергетики працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії
РФ почала атакувати енергетику
9 липня, 19:46
Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають
«Укренерго» закликає з 16:00 обмежити користування електроенергією
9 липня, 15:50
Вибух на Житомирщині спричинив масштабні руйнування
Вибух на Житомирщині: без електроенергії залишились 735 помешкань (фото)
3 липня, 09:15

Економіка

Перегляд прайс-кепів дозволить гарантувати імпорт та уникнути відключень у серпні – експерт
Перегляд прайс-кепів дозволить гарантувати імпорт та уникнути відключень у серпні – експерт
Глава Антимонопольного оцінив наслідки скасування граничних цін на імпортну електроенергію
Глава Антимонопольного оцінив наслідки скасування граничних цін на імпортну електроенергію
Імпорт газу в Україну за рік виріс у 16 разів
Імпорт газу в Україну за рік виріс у 16 разів
Україна втратить 8% експорту і 5% ВВП. Федерація металургів спрогнозувала наслідки європейського вуглецевого мита
Україна втратить 8% експорту і 5% ВВП. Федерація металургів спрогнозувала наслідки європейського вуглецевого мита
Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону
Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону
Reuters: Україні загрожує величезний дефіцит фінансування через затримку реформ
Reuters: Україні загрожує величезний дефіцит фінансування через затримку реформ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
14K
Винесли все. Що залишили після себе чиновники Вінницької обласної МСЕК після ліквідації (відео)
9421
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2473
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
1962
Росіяни атакували дронами Дружківку: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Вчора, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Вчора, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua