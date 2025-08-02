Перегляд прайс-кепів дозволить гарантувати імпорт та уникнути відключень у серпні – експерт

25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін на електроенергію у вечірні пікові години

В умовах війни, коли ризик нових втрат генерації залишається високим, перегляд граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію є обґрунтованим кроком для забезпечення стабільності енергосистеми. На цьому наголосив директор енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«В умовах війни, коли невідомо, чи завтра не буде втрачена якась генерація, і треба нарощувати потужності, тому що цього тижня сталася ще одна подія, це перегляд прайс-кепів», – заявив експерт.

За його словами, дефіцит потужностей уже давно став постійною рисою української енергосистеми. Із цим тісно пов’язана залежність від імпорту електроенергії, особливо у вечірні години.

«І коли ми говоримо про генерацію, про дефіцит, ми дефіцитна в більшості, ми є дефіцитні в потужностях, ми залежні від імпорту.

Якщо ми залежні від імпорту, то наша ціна буде залежати від цін сусідніх країн», – зазначив Прокіп.

За його оцінкою, рішення НКРЕКП дозволить уникнути дефіциту електроенергії в серпні, коли через спеку та ремонтні роботи попит і навантаження особливо високі.

«Саме це рішення, перегляд прайс-кепів на ринку, воно було зумовлено необхідністю гарантувати імпорт в серпні. Тому що високий ризик того, що ціна в Європі може скакнути, відповідно, комерційно дорожче, і воно не вміщається в прайс-кеп, значить ми тоді не купуємо, значить що ми робимо? Ми або відключаємо споживачів, або ми, або Укренерго отримає аварійну допомогу. Може отримає, може не отримає. І заплатить за це, може, у 2-3 рази більше заплатить», – пояснив експерт.

Водночас, Прокіп підкреслює важливість швидкого відновлення генерації в Україні. Оскільки нових потужностей атомної енергетики у найближчі роки не буде, на його думку, держава має інвестувати в розвиток вітрової генерації та систем накопичення.

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години – з 17:00 до 23:00.