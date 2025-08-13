Головна Гроші Особисті фінанси
Українці можуть залишитись без газу навіть за борг в декілька гривень: деталі

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Українці можуть залишитись без газу навіть за борг в декілька гривень: деталі
Газ можуть відключити навіть за найменші борги
Щоб відключення газу не відбулось, за розподіл газу необхідно сплачувати щомісяця до 20 числа включно

Несплата рахунків за газ може призвести може призвести до його повного відключення. Постачальник має право припинити подачу навіть у розпал опалювального сезону у разі наявності боргу, повідомляє «Главком» з посиланням на ПрАТ «Тернопільміськгаз».

Там пояснили, що сума заборгованості не впливає на рішення про відключення – важливим є прострочення платежу та ігнорування попереджень. Газ за розподіл потрібно сплатити до 20 числа поточного місяця, а за постачання – до 25 числа наступного місяця.

Якщо оплата не надходить протягом 10 днів після встановленого терміну, починається процедура відключення. Для відновлення газопостачання доведеться не лише погасити борг, а й компенсувати витрати на роботи з припинення та підключення.

Оператори та постачальники намагаються домовитися з клієнтами без суду, але за відсутності згоди звертаються до суду. У разі виграшу справи боржник сплачує ще й судові витрати.

Крім того, наявність значного боргу може стати причиною втрати субсидії. Якщо немає можливості оплатити все одразу, можна укласти договір про реструктуризацію з фіксованим графіком платежів, але поточні рахунки все одно треба сплачувати вчасно.

Раніше в НКРЕКП пояснили, що означає окрема сума за розподіл газу в платіжці. Регулятор також зазначив, що оплата за розподіл газу відокремлена від вартості самого газу як товару й поділена на рівні частини на 12 місяців.

Додамо, що повірка газових лічильників – це обов'язкова процедура, яку проводять з метою перевірки точності роботи приладів обліку ресурсу. Раніше Главком розповідав, як часто необхідно проводити відповідну процедуру, хто має покривати витрати та що загрожує у випадку уникнення такої процедури.

Відзначимо, що станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд кубометрів. Це становить 32,3% від їхньої місткості. 

Українці можуть залишитись без газу навіть за борг в декілька гривень: деталі
Українці можуть залишитись без газу навіть за борг в декілька гривень: деталі
