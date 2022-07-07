Зброя для України: військові експерти помітили невтішну деталь

У поставках зброї вражає великий розрив між підтримкою, яка була обіцяна, і підтримкою, яка була фактично надана

Міжнародна підтримка Києва починає падати

Кільський інститут світової економіки (IfW) повідомляє про зниження темпів міжнародної допомоги Україні у стані війни. Про це пише видання Die Welt.

Рівень військової допомоги поки що не відповідає потребам Збройних сил України, а наданої союзниками фінансової допомоги недостатньо для стабілізації державного бюджету України.

Згідно з даними останнього звіту Ukraine Support Tracker, за останні тижні обсяги військової та фінансової допомоги Україні значно скоротилися. Найбільш проблемна ситуація з поставками зброї.

«Через потужні артилерійські обстріли Україна в першу чергу залежить від ракетних установок і гаубиць, щоб мати можливість захистити себе», – говорить Крістоф Требеш, директор дослідницького центру IfW.

«Однак кількість не лише наданого, але й обіцяного озброєння значно нижча за сформульовані Україною потреби. Запаси в Росії значно вищі», – пояснює він.

До війни, наводить приклад фахівець, у Росії було майже 2 тисячі гаубиць. Нехай навіть деякі з них вже знищено, або виведено з ладу, але з кінця січня Україна отримала від країн-партнерів лише 182 гаубиці. У випадку з реактивними системами залпового вогню співвідношення становить один до 44.

У поставках зброї вражає великий розрив між підтримкою, яка була обіцяна, і підтримкою, яка була фактично надана, йдеться у звіті IfW.

Лише Польща наразі виконала всі обіцянки щодо поставок і, наприклад, відправила понад 100 гаубиць KRAB із власних запасів, хоча країні безпосередньо загрожує сама Росія. Зараз Словаччина готується передати 12 винищувачів МіГ-29.

Фінансовий стан українського держбюджету також далеко не стабільний, констатують експерти IfW.

«Фінансова допомога Україні все ще виплачується надто повільно, щоб можна було стабілізувати бюджет країни в довгостроковій перспективі», – говорить Требеш.

Він додає, що міжнародні донорські конференції дедалі більше фокусуються на програмах відновлення України і вони, безумовно, є важливими, однак спершу Україна має перемогти.

Раніше Білий дім повідомив, яка зброя потрібна Україні.

Крім того, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

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