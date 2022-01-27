Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
Українці з гумором відреагували на німецьку допомогу
Рішення Німеччини поставити Україні замість летальної зброї 5 тисяч військових захисних шоломів розвеселило користувачів мережі.
Зокрема, інтернет-гумористи жартують, що влада Німеччини не знає, що Пакт Молотова – Ріббентропа вже давно припинив діяти.
Нагадаємо, блокування Німеччиною постачання зброї Україні на тлі нарощування кількості військ Росії біля українських кордонів жорстко критикують представники Естонії, Польщі та деяких інших країн.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.
Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.
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