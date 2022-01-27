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    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини

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    США та Велика Британія не відмовляються надавати зброя нашій Державі. А ось Німеччина... - Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    США та Велика Британія не відмовляються надавати зброя нашій Державі. А ось Німеччина...

    Українці з гумором відреагували на німецьку допомогу

    Рішення Німеччини поставити Україні замість летальної зброї 5 тисяч військових захисних шоломів розвеселило користувачів мережі.

    Зокрема, інтернет-гумористи жартують, що влада Німеччини не знає, що Пакт Молотова – Ріббентропа вже давно припинив діяти.

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    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини
    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини

    Нагадаємо, блокування Німеччиною постачання зброї Україні на тлі нарощування кількості військ Росії біля українських кордонів жорстко критикують представники Естонії, Польщі та деяких інших країн.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

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    Теги: Росія Німеччина зброя Путін Велика Британія
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    Шоломи замість зброї. Мережа висміяла курйозними фотожабами рішення влади Німеччини