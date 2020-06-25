На Сумщині посилили контроль за дотриманням карантину



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За дотриманням карантину стежитимуть правоохоронці

У Сумській області запроваджують «більш жорсткі заходи» під час дії адаптивного карантину

У Сумській області посилили контроль за дотриманням карантину, введено більш жорсткі обмеження до роботи закладів громадського харчування та проведення масових заходів.

Про це у середу повідомляє пресслужба Сумської облдержадміністрації.

«Під час позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було прийнято рішення щодо запровадження більш жорстких заходів під час дії адаптивного карантину на території Сумської області», - йдеться в повідомленні.

Рекомендується припинити діяльність закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності після 22:00. Жителі Сумщини не повинні перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, та самовільно залишати місця самоізоляції.

«На Сумщині поки що не будуть функціонувати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Забороняється також проведення масових культурних, культурно-розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, діяльність музеїв та історико-культурних заповідників, театрів, концертних організацій, філармонії, художніх (мистецьких) колективів за участю більше однієї особи на 5 кв. м. площі будівлі або території (на відкритих майданчиках), де проводяться такі заходи», - йдеться в повідомленні.

Здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень на всіх видах міського, приміського, міжміського та міжобласного автомобільного транспорту, в електричному (тролейбус), залізничному транспорті можливе лише у кількості пасажирів, що не перевищує кількість місць для сидіння.

Нагадаємо, столична влада посилила контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог провели перевірки у 27 розважальних закладах в нічний час і притягнули до адміністративної відповідальності 17 порушників.

Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

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До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.