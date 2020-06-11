Кількість хворих на коронавірус у США сягнула двох мільйонів



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Найбільший рівень захворювань зафіксований у штаті Нью-Йорк

115 130 людей померли від хвороби

Понад два мільйони осіб, заражених коронавірусом Covid-19, офіційно зареєстровано в середу в Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє ресурс Worldometer.

За представленою статистикою, у США підтверджено 2,066 млн інфікованих осіб. При цьому, 115 130 людей померли від хвороби, 808 494 осіб одужали повністю.

Осередками захворювання в США, де зафіксований найбільший рівень захворювань, залишаються штат Нью-Йорк (401,3 тисячі), сусідній з ним штат Нью-Джерсі (167,6), а також Каліфорнія (139,9), Іллінойс (129,9) і Массачусеттс (104,1). У інших штатах кількість виявлених хворих не перевищує 80 тисяч осіб.

Загалом, у світі, за даними Worldometer, зараження коронавірусом підтверджене у 7,451 млн осіб. Щонайменше, 418,8 тис. людей померли, понад 3,733 млн одужали.

Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.