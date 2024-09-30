Столтенберг відреагував на участь Туреччини в ініціативі «Друзі за мир», яку створюють Китай і Бразилія

Столтенберг: «Ми повинні підтримати українську ініціативу... Вони є жертвою повномасштабного вторгнення»

Країни-члени НАТО повинні повністю підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу. Про це в інтервʼю Politico заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 1 жовтня залишає цю посаду.

Столтенберга запитали про участь Туреччини в ініціативі «Друзі за мир», яку створюють Китай і Бразилія для просування свого плану припинення війни в Україні.

«Ми повинні підтримати українську ініціативу... Українська мирна ініціатива – це ініціатива, яка гарантує, що ми маємо процес, який може привести до міцного миру. І, звісно, ​​українці, зрештою, мають вирішити, які умови є прийнятними. Вони є жертвою повномасштабного вторгнення», – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу «Друзі миру», щоб врегулювати «українську кризу». За словами глави МЗС Китаю, ця платформа є відкритою та не прагне ні з ким конкурувати.

Вде віломо, шо Угорщина доєднається до платформи «Друзі миру», яку організовують Китай та Бразилія. Мета ініціативи полягає у тому, щоб терміново розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. За словами посадовця, країни Глобального Півдня заявляють, що «втомилися платити свою ціну за війну, яка відбувається за тисячі кілометрів від них». Вони також вважають, що країни Заходу лише загострюють російсько-українську війну, ухвалюючи рішення, «які погіршують ситуацію».