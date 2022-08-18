Окупанти розгромили палац культури «Залізничник» у Харкові 

У «Залізничнику» діяли дитячі гуртки

Зранку 18 серпня російські війська ракетними обстрілами знищили Харківський палац культури «Залізничник». Про це у своєму Telegram-каналі написав голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Палац культури побудований 90 років тому. Це пам’ятка архітектури у стилі конструктивізму. До війни у ньому було багато дитячих гуртків. Щодня понад 100 дітей займалися творчістю, танцями, музикою та співами.

4 фото На весь екран







«Останнім часом я нечасто пишу про обстріли залізничної інфраструктури. Та це лише тому, що не хочу забивати ефір своїми однотипними повідомленнями про те, що нас вчергове обстріляли. Ми просто робимо все можливе і неможливе, щоб оперативно поремонтуватись і їхати далі. Проте щодня російські війська б’ють по кількох залізничних об’єктах – станціях, коліях, мостах тощо», – написав Олександр Камишін.

«Я вже звик до ударів по залізниці. Так починається мій ранок – із моніторингу обстріляних залізничних об’єктів. Та бити по палацу культури – це особливий цинізм. Слава богу, серед залізничників постраждалих сьогодні немає. Значить, будемо жити! А інфраструктуру відбудуємо», – запевнив очільник «Укрзалізниці».

Нагадаємо, вранці 18 серпня зафіксовано як мінімум чотири ракетні удари по Харкову. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів.

Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

Повідомлялося, що внаслідок обстрілу семеро людей загинули.

Також повідомлялося, що у гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.