Обурені прихильники Саакашвілі прийшли до Адміністрації президента

Прибічники Саакашвілі протестують проти рішення української влади його депортувати

Біля Адміністрації президента о сьомій вечора 12 лютого зібралися прихильники екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі, який сьогодні був депортований з України до Польщі. Нижче — трансляція того, що відбувається наразі біля Адміністрації президента, з офіційної сторінки Саакашвілі у Фейсбуці: [READ_MORE] За словами



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Міхеіл Саакашвілі

Прибічники Саакашвілі протестують проти рішення української влади його депортувати

Біля Адміністрації президента о сьомій вечора 12 лютого зібралися прихильники екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі, який сьогодні був депортований з України до Польщі.

Нижче — трансляція того, що відбувається наразі біля Адміністрації президента, з офіційної сторінки Саакашвілі у Фейсбуці:

За словами організаторів, люди виходять протестувати до держустанов також і у інших містах України, окрім Києва.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Потім повідомлялося, що Саакашвілі все ж депортували до Польщі, після чого політик прокоментував своє затримання, знаходячись у Польщі.

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.