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    Відставка Путіна не допоможе. Литва назвала єдиний спосіб очистити світ від рашизму

    Тільки демонтаж усього путінського режиму знищить російську загрозу для світу - Відставка Путіна не допоможе. Литва назвала єдиний спосіб очистити світ від рашизму
    Тільки демонтаж усього путінського режиму знищить російську загрозу для світу
    фото: пресслужба Кремля

    Відсторонення від влади одного Володимира Путіна не знизить рівень російської небезпеки для світу

    Володимир Путін має бути усунутий від влади. Але це не вирішить проблеми російської загрози для світу. Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у інтерв'ю AP.

    Ландсбергіс назвав промову Путіна на 9 травня «неприємною», а «похмурі обличчя» генералів та інших російських можновладців є показником провалу Росії у війні в Україні. Втім, зазначив міністр, у такій ситуації Володимир Путін може бути ще не безпечнішим, тож його необхідно усунути від влади.

    Втім, зазначив член литовського уряду, загрозою для світу є не тільки сам хазяїн Кремля, а і увесь його режим: «Бо можна змінити Путіна і навіть його найближче оточення, але на його місце може стати новий Путін».

    Тож, заявив Габріелюс Ландсбергіс, «поки існує увесь режим, який готовий вести війни за межами РФ, усі країни, які оточують Росію, перебуватимуть у небезпеці». А, значить, необхідно усунути від влади у Російській Федерації увесь нинішній режим. «Якщо щось і було доведене 2008 року у Грузії та 2014-го в Україні – так це те, що Росія є агресивною державою. Це цілком очевидно», – запевнив очільник литовського МЗС.

    Міністр закордонних справ Литви закликав Захід до жорсткішої позиції щодо Москви, ніж вона є зараз.

    Нагадаємо, Володимир Путін під час свого виступу на Красній площі 9 травня говорив в основному про нинішню війну в Україні, а не про Другу світову.

    Втім, жодною перемогою над ЗСУ – навіть «звільненням Маріуполя», про що йому доповіли ще 21 квітня – хазяїн Кремля не похизувався. Натомість, Путін виправдовувався, що розпочати війну його змусили позиції НАТО та України.

    Теги: росія окупанти війна путін Литва Україна окупація #stoprussia
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    Відставка Путіна не допоможе. Литва назвала єдиний спосіб очистити світ від рашизму