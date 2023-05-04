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Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Каролін ван дер Плас: «Я думаю, що це дуже недоречно, що цей візит має бути зроблений ЗАРАЗ»
фото з відкритих джерел

За словами політикині, в день візиту у центрі уваги має бути не Зеленський

Лідерка нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас не буде присутня на виступі президента України Володимира Зеленського у парламенті через «невдалу дату» візиту.

«4 травня… 1 день на рік, коли ми згадуємо НАШИХ жертв війни. 1 день. ЦЕ має бути у центрі уваги 4 травня! Не Зеленський. Я думаю, що це дуже недоречно, що цей візит має бути зроблений ЗАРАЗ», — написала вона у Twitter.

За її словами, раніше цього тижня вона повідомила голові палати, що не буде присутня на зустрічі із Зеленським.

4 травня у Нідерландах вшановують пам’ять цивільних осіб і солдатів, які загинули в країні та в інших місцях світу під час Другої світової війни та під час інших військових операцій.

Президент Володимир Зеленський після візиту в Фінляндію в середу, 3 травня, вирушив у Нідерланди. Планується, що сьогодні, 4 травня, президент України виступить у Гаазі з промовою під назвою «Немає миру без справедливості», а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує воєнні злочини російських окупантів, скоєні в Україні.

Це перший візит Зеленського в Нідерланди у статусі глави держави й один з небагатьох його закордонних візитів після початку повномасштабного вторгнення Росії. 

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Теги: політика Володимир Зеленський Нідерланди

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