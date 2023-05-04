Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»

Каролін ван дер Плас: «Я думаю, що це дуже недоречно, що цей візит має бути зроблений ЗАРАЗ»

За словами політикині, в день візиту у центрі уваги має бути не Зеленський

Лідерка нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас не буде присутня на виступі президента України Володимира Зеленського у парламенті через «невдалу дату» візиту.

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«4 травня… 1 день на рік, коли ми згадуємо НАШИХ жертв війни. 1 день. ЦЕ має бути у центрі уваги 4 травня! Не Зеленський. Я думаю, що це дуже недоречно, що цей візит має бути зроблений ЗАРАЗ», — написала вона у Twitter.

4 mei… 1 dag p/j dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken. 1 dag. DAT moet op #4mei centraal staan! Niet Zelensky. Dat dit bezoek juist NU moet, vind ik heel misplaatst. Heb Kamervoorzitter eerder deze week dan ook laten weten dat ik niet bij ontmoeting met Zelensky zal zijn pic.twitter.com/jdNQqeMBct Будь ласка, читайте текст після реклами May 3, 2023

За її словами, раніше цього тижня вона повідомила голові палати, що не буде присутня на зустрічі із Зеленським.

4 травня у Нідерландах вшановують пам’ять цивільних осіб і солдатів, які загинули в країні та в інших місцях світу під час Другої світової війни та під час інших військових операцій.

Президент Володимир Зеленський після візиту в Фінляндію в середу, 3 травня, вирушив у Нідерланди. Планується, що сьогодні, 4 травня, президент України виступить у Гаазі з промовою під назвою «Немає миру без справедливості», а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує воєнні злочини російських окупантів, скоєні в Україні.

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Це перший візит Зеленського в Нідерланди у статусі глави держави й один з небагатьох його закордонних візитів після початку повномасштабного вторгнення Росії.