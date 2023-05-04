Зеленський з першим робочим візитом у Нідерландах (фото, відео)

Президент України виступить у Гаазі з промовою під назвою «Немає миру без справедливості»

Це перший візит Зеленського до Нідерландів за час перебування на посаді президента

Президент України Володимир Зеленський після поїздки в Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Про це повідомляє видання Nieuwsuur.

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Зазначається, що урядовий літак Нідерландів із Зеленським на борту приземлився біля 22:10 3 травня. Планується, що 4 травня президент України виступить у Гаазі з промовою під назвою «Немає миру без справедливості», а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує воєнні злочини російських окупантів, скоєні в Україні.

Це перший візит Зеленського до Нідерландів не лише за час повномасштабної війни РФ проти України, а й за час перебування на посаді президента.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський учора, 3 травня, здійснив візит до Фінляндії, щоб посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ.