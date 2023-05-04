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Зеленський з першим робочим візитом у Нідерландах (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський з першим робочим візитом у Нідерландах (фото, відео)
Президент України виступить у Гаазі з промовою під назвою «Немає миру без справедливості»
фото: УНІАН

Це перший візит Зеленського до Нідерландів за час перебування на посаді президента

Президент України Володимир Зеленський після поїздки в Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Про це повідомляє видання Nieuwsuur. 

Зазначається, що урядовий літак Нідерландів із Зеленським на борту приземлився біля 22:10 3 травня. Планується, що 4 травня президент України виступить у Гаазі з промовою під назвою «Немає миру без справедливості», а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує воєнні злочини російських окупантів, скоєні в Україні.

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Це перший візит Зеленського до Нідерландів не лише за час повномасштабної війни РФ проти України, а й за час перебування на посаді президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський учора, 3 травня, здійснив візит до Фінляндії, щоб посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ. 

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Теги: Володимир Зеленський Нідерланди Україна

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