Прем'єр відповів, чи збирається уряд запроваджувати в Україні повний локдаун

Очільник уряду наголосив, що навіть у «червоній» зоні бізнес і громадські заклади зможуть працювати за певних умов

За словами Шмигаля, єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація

Українська влада не планує вводити повний локдаун, але наголошує на необхідності масової вакцинації. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня.

«Навіть у «червоній» зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація», –наголосив прем’єр.

Він також заявив, що нові правила перевезень запрацюють 21 жовтня: який транспорт не перевірятимуть.

Як відомо, Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня.

Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили та почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з «Діі» або просканувавши паперовий його варіант.

З 21 жовтня у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Що важливо, вчора українці зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

До слова, ЄС цього тижня може виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей. Це може статися через те, що в Україні спостерігається спалах коронавірусу на тлі низького рівня вакцинації.