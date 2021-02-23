Нацрада просить Окружний адмінсуд анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна»

Загалом до суду надійшло три позови, у яких йдеться про різні періоди перевірок

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна». Про це повідомляє пресслужба суду.

Так, Нацрада просить анулювання ліцензію на мовлення для «Телерадіокомпанії «112-ТВ», як працює під логотипом «112 Україна». Там вказують, що телеканал вчасно не надав повний перелік документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки.

За їхніми даними, ненадання цих документів є «відмовою ліцензіата у її проведенні». Згідно із законом, це є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення.

Загалом до суду надійшло три позови, у яких йдеться про різні періоди перевірок. ОАСК наразі вирішує, чи відкривати провадження за цими адміністративними позовами.

Зазначалося, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

У Нацраді з питань телебачення визнали, що покарати телеканали за розпалювання ворожнечі неможливо. Також у Нацраді пояснили, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ.