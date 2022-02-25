Нічні удари по Києву «ймовірні» – Арестович

Від моменту нападу Росії на Україну минула майже доба

Якщо ворог почне обстріл, то цілитиме по військових об'єктах

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію з різних джерел, які посилаються на CNN. Мовиться про дані, що окупанти близько 03:00 завдадуть удари по українській столиці.

«Наразі такі удари розглядаються, як «ймовірні». Варто зауважити, що мирним громадянам такі удари загрожують з дуже малою ймовірністю», – заявив Арестович.

Він також наголосив, що «сьогодні ми їх зупинили». Військовий експерт каже, що ворог за один день війни втратив набагато більше, ніж міг очікувати. Окупанти зазнали низки невдач і поразок.

За його словами, загалом за день російські окупанти змогли просунутися вглиб України геть недалеко. Мовиться усього про 40 кілометрів.

За даними Білого дому та американської розвідки, ворог хоче оточити Київ.

На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.

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