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Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Унаслідок обстрілу загорілася автівка, двоє чоловіків 45 і 50 років загинули
фото скріншот відео

Унаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа

Сьогодні, 5 лютого, російські війська вкотре атакували Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя Дніпра. Внаслідок атаки загинули четверо людей. Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Сьогодні після 12.00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Інформація уточнюється», – написав Мрочко.

Також голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через артилерійський удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці.

Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив про загибель чотирьох людей. «Всього російський обстріл забрав життя чотирьох місцевих мешканців. Ще одна людина травмована», – заявив він.

Триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: пожежа обстріл рятувальники Херсон жінка інфраструктура населення Ігор Клименко роман ворог

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