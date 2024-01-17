Українці на окупованих територіях гидують паспортами РФ. Розвідка озвучила план Кремля

На тимчасово окупованих територіях тільки росгвардійців налічується близько 35 тис осіб

РФ збільшить кількість представників Росгвардії та ФСБ на тимчасово окупованих територіях України через те, що незадоволена низьким рівнем паспортизації українців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов на пресконференції.

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«Попри великий контингент окупаційної армії на окупованих територіях, зрадники просять збільшити кількість Росгвардії, кількість представників ФСБ і спецслужб для контролю місцевого населення», – зазначив він.

За словами Юсова, лише представників Росгвардії на тимчасово окупованих територіях налічується близько 35 тис. осіб, не рахуючи представників спецслужб. Він додав, що Кремль незадоволений результатами паспортизації та проводить часткову ротацію і звільнення з посад людей, які відповідають за ці процеси.

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До слова, російський диктатор Володимир Путін дозволив українцям отримувати громадянство РФ у спрощеному порядку. Відповідний указ був опублікований російськими ЗМІ. Тепер для набуття громадянства не потрібно проживати в Росії протягом п’яти останніх років, а також необов’язково знати мову, історію та закони РФ.

Нагадаємо, окупанти вигадали нову схему, щоб змусити пенсіонерів узяти паспорт РФ. Кремль намагається підкупити громадян «соціальною допомогою». На тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільненням з роботи власникам українських паспортів.

З початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Росія відмобілізувала та відправила на фронт понад 100 тис. українців. За даними начальника управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євгена Саська, найбільше громадян України ворог мобілізував в обласних, районних центрах та шахтарських населених пунктах.