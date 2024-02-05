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Окупанти активізували атаки на одному з напрямків: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти активізували атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська нещодавно почали проводити механізовані атаки у районі Часового Яру

Російські війська просунулися ближче до Часового Яру за невстановлений період часу та нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Кременна 4 лютого та не призвели до підтверджених змін на полі бою. Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Іванівки та на південний схід від Куп'янська в Табаївці та її околицях.

Позиційні бої також тривали на північний захід від Кремінної в районі Макіївки, на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки, на південний захід від Кремінної в районі Діброви, на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Нещодавно російські війська незначно просунулися на південний захід від Бахмута на тлі позиційних боїв під Бахмутом 4 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 3 лютого, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Федорівки, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута у районі Івановського, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Південного.

Представник української бригади, що діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу і що російські війська нещодавно почали проводити механізовані атаки у цьому районі.

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 4 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 3 лютого, показує, що російські війська нещодавно просунулися вздовж шосе Н-20 на схід від Авдіївки.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, біля Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки, біля ресторану «Царське полювання» на південно-східній околиці Авдіївки, на захід від Авдіївки в районі Тоненького та Сєверного, на південний захід від Авдіївки в районі Опитного, Первомайського та Невельського.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Мар'їнки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 4 лютого. 

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;
на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 4 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали на південний схід від Великої Новосілки поблизу Золотої Ниви, на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 4 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області, зокрема у Кринках, 4 лютого.

Раніше повідомлялося, що у армії Російської Федерації проблеми з технікою та боєприпасами. Окупантам доводиться діставати запаси часів СРСР. 

Нагадаємо, у ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти – 50-70 тисяч. А допомога від Європи просувається дуже повільно. 

Теги: окупанти ЗСУ Бахмут

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