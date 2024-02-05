Окупанти активізували атаки на одному з напрямків: аналіз ISW

Російські війська нещодавно почали проводити механізовані атаки у районі Часового Яру

Російські війська просунулися ближче до Часового Яру за невстановлений період часу та нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Кременна 4 лютого та не призвели до підтверджених змін на полі бою. Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Іванівки та на південний схід від Куп'янська в Табаївці та її околицях.

Позиційні бої також тривали на північний захід від Кремінної в районі Макіївки, на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки, на південний захід від Кремінної в районі Діброви, на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

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Нещодавно російські війська незначно просунулися на південний захід від Бахмута на тлі позиційних боїв під Бахмутом 4 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 3 лютого, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Федорівки, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута у районі Івановського, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Південного.

Представник української бригади, що діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу і що російські війська нещодавно почали проводити механізовані атаки у цьому районі.

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 4 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 3 лютого, показує, що російські війська нещодавно просунулися вздовж шосе Н-20 на схід від Авдіївки.

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Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, біля Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки, біля ресторану «Царське полювання» на південно-східній околиці Авдіївки, на захід від Авдіївки в районі Тоненького та Сєверного, на південний захід від Авдіївки в районі Опитного, Первомайського та Невельського.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Мар'їнки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 4 лютого.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 4 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали на південний схід від Великої Новосілки поблизу Золотої Ниви, на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

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Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 4 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області, зокрема у Кринках, 4 лютого.

Раніше повідомлялося, що у армії Російської Федерації проблеми з технікою та боєприпасами. Окупантам доводиться діставати запаси часів СРСР.

Нагадаємо, у ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти – 50-70 тисяч. А допомога від Європи просувається дуже повільно.