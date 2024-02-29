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Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Нещодавно окупанти атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК
ілюстративне фото: ДТЕК

Загалом цієї зими окупанти вже понад 40 разів атакували ТЕС компанії

Російські окупанти продовжують свій енергетичний терор і надалі атакують енергетичні об’єкти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Глобально нічого не змінилося, як і сутність терористичного російського режиму, який цілеспрямовано завдає терористичних атак і ударів по об’єктах цивільної інфраструктури і критичної інфраструктури, в тому числі по енергетичних об’єктах», – сказав він.

Юсов наголосив, що ці об’єкти знаходяться в потенційній зоні ризику, через що Україна потребує більшої допомоги в контексті посилення засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, нещодавно окупанти атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК, внаслідок чого було поранено 9 енергетиків.

Загалом цієї зими окупанти вже понад 40 разів атакували ТЕС компанії.

Раніше міністр енергетики країни Герман Галущенко заявляв, що росіяни змінили тактику обстрілів енергосистеми і тепер вони активно обстрілюють енергетичні об’єкти у промислових регіонах, щоб завдати шкоди економіці України.

Теги: окупанти обстріл інфраструктура росіяни

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