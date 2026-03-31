Атака на Полтавщину, стрілянина у США: головне за ніч

Іванна Гончар
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 31 березня 2026 року

Російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами, у Техасі підліток влаштував стрілянину у школі, а потім скоїв самогубство, США відновили роботу посольства у Венесуелі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 31 березня:

Окупанти атакували Полтавщину

Російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних будинків в одному із спальних районів міста. Вибито сотні вікон. Є квартири, які стали непридатними для проживання. В одному з будинків є значні руйнування покрівлі . Багато пошкоджених приватних авто.

У Техасі підліток влаштував стрілянину у школі

У Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в школі, поранивши вчителя, після чого застрелився. Інцидент стався у навчальному закладі Hill Country College Prep поблизу Сан-Антоніо.

За даними місцевої влади, нападник спочатку вистрілив у викладача, якого госпіталізували. Його стан наразі офіційно не уточнюється. Після цього підліток вистрілив у себе і помер на місці.

США відновили роботу посольства у Венесуелі

Сполучені Штати офіційно відновили роботу свого посольства в Каракасі. Про це оголосив Державний департамент, назвавши це «новим етапом» у відносинах із Венесуелою.

У Вашингтоні заявили, що відкриття посольства є частиною ширшої стратегії щодо стабілізації ситуації у Венесуелі та налагодження співпраці з тимчасовим урядом.

Інші важливі новини:

  1. Трамп планує виставити рахунок за війну в Ірані арабським країнам.
  2. Єдиний НПЗ Грузії відмовляється від російської нафти.
  3. Союзники США в Перській затоці закликають Трампа не зупиняти війну з Іраном.
