Атака на Полтавщину, стрілянина у США: головне за ніч
Дайджест новин у ніч на 31 березня 2026 року
Російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами, у Техасі підліток влаштував стрілянину у школі, а потім скоїв самогубство, США відновили роботу посольства у Венесуелі.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 31 березня:
Окупанти атакували Полтавщину
Російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних будинків в одному із спальних районів міста. Вибито сотні вікон. Є квартири, які стали непридатними для проживання. В одному з будинків є значні руйнування покрівлі . Багато пошкоджених приватних авто.
У Техасі підліток влаштував стрілянину у школі
У Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в школі, поранивши вчителя, після чого застрелився. Інцидент стався у навчальному закладі Hill Country College Prep поблизу Сан-Антоніо.
За даними місцевої влади, нападник спочатку вистрілив у викладача, якого госпіталізували. Його стан наразі офіційно не уточнюється. Після цього підліток вистрілив у себе і помер на місці.
США відновили роботу посольства у Венесуелі
Сполучені Штати офіційно відновили роботу свого посольства в Каракасі. Про це оголосив Державний департамент, назвавши це «новим етапом» у відносинах із Венесуелою.
У Вашингтоні заявили, що відкриття посольства є частиною ширшої стратегії щодо стабілізації ситуації у Венесуелі та налагодження співпраці з тимчасовим урядом.
Інші важливі новини:
- Трамп планує виставити рахунок за війну в Ірані арабським країнам.
- Єдиний НПЗ Грузії відмовляється від російської нафти.
- Союзники США в Перській затоці закликають Трампа не зупиняти війну з Іраном.
Коментарі — 0