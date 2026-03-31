Атака на Полтавщину: одна людина загинула, серед поранених – дитина

11-річну дитину госпіталізували

Російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, через ворожий обстріл одна людина загинула. Поранення отримали троє людей. Двох постраждалих госпіталізували, серед них – 11-річного хлопчика.

Раніше повідомлялось, що у Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та масштабних перебоїв у постачанні.