У Львові пролунали вибухи: працює ППО

Садовий: Не знімайте на відео. Залишайтесь у безпечному місці!

Під час повітряної тривоги у Львові було чутно вибухи, працює ППО. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає «Главком».

«У Львові чути вибухи. Працює ППО! Не знімайте на відео. Залишайтесь у безпечному місці!», – йдеться у повідомленні міського голови.

Повітряні сили ЗСУ станом на 16:19 попереджали, що БпЛА у центрі Львівщини – курсом на Львів.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети. Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.