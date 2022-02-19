Евакуйовані жителі ОРДЛО скаржаться, що їх «кинули» (відео)

Серед біженців дуже багато матерів із немовлятами, яким не надали ні їжі, ні теплих приміщень

Серед біженців дуже багато матерів із немовлятами, яким не надали ні їжі, ні теплих приміщень

У Ростовській області люди майже добу перебувають на вулиці

Жителі ОРДЛО, яких вивезли до Ростовської області, скаржаться, що їх кинули. Для них немає місця, вони вже добу на вулиці з дітьми.

«Російські гаулайтери заявили, що Росія розмістить сотні тисяч біженців. Багато хто вірив цим обіцянкам. Але насправді не знайшлося місця навіть кільком тисячам. Росія, як завжди, використала людей для картинки і здала», – зауважив журналіст Денис Казанський.

На відео, яке оприлюднив журналіст, змучені люди не знають, що їм далі робити у Росії, адже так звана евакуація виявилася неорганізованою та хаотичною.



Нагадаємо, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.