Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Омбудсмен опублікував корисні контакти та ресурси для українців у Німеччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Омбудсмен опублікував корисні контакти та ресурси для українців у Німеччині
фото з відкритих джерел

Добірка стане у нагоді українцям, які шукають роботу у Німеччині чи потребують консультації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував інфографіку, яка містить добірку корисних контактів та ресурсів для українців в Німеччині. Про це він написав у Telegram.

Добірка стане у нагоді українцям, які шукають роботу у Німеччині, потребують консультації чи допомоги.

Омбудсмен опублікував корисні контакти та ресурси для українців у Німеччині фото 1
Омбудсмен опублікував корисні контакти та ресурси для українців у Німеччині фото 2
Омбудсмен опублікував корисні контакти та ресурси для українців у Німеччині фото 3
Омбудсмен опублікував корисні контакти та ресурси для українців у Німеччині фото 4

Нагадаємо, станом на зараз у Німеччині офіційно проживає майже 190 тис українських чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Федеральне міністерство внутрішніх справ країни зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення приїхали майже 222 тис українських чоловіків призовного віку, проте частина з них знову покинула країну.

Окрім офіційно зареєстрованих 189 484 українських чоловіків у Німеччині, за різними оцінками, нелегально проживають ще майже 100 тис українців у віці до 60 років. Нині невідомо, скільки з них в'їхали і залишилися в Німеччині без порушення українських законів.

Нагадаємо, міністр праці Німеччини, Губертус Гайль, наголошує на необхідності прискорити процес працевлаштування українських біженців, навіть якщо вони не володіють німецькою мовою на досконалому рівні. За його словами, в Німеччині 400 тис людей безробітні, але володіють базовим рівнем німецької мови. З них близько 200 тис – це біженці з України, які пройшли або мають намір пройти інтеграційний курс.

Читайте також: Українці очима німців. Факти, цифри і цитати місцевих політиків та преси
Теги: Німеччина війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначила Штрак-Циммерманн, під час російського вторгнення на Донбас у 2014 році та окупації Криму, Захід був стриманим, коли йшлося про зброю
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
Сьогодні, 07:06
Борис Пісторіус під час візиту до Києва пообіцяв нову військову допомогу
Військова допомога від Німеччини під питанням? ЗМІ озвучили проблему
Вчора, 14:23
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
Вчора, 08:48

Суспільство

На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7223
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua