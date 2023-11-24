Омбудсмен опублікував корисні контакти та ресурси для українців у Німеччині

Добірка стане у нагоді українцям, які шукають роботу у Німеччині чи потребують консультації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував інфографіку, яка містить добірку корисних контактів та ресурсів для українців в Німеччині. Про це він написав у Telegram.

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Добірка стане у нагоді українцям, які шукають роботу у Німеччині, потребують консультації чи допомоги.

Нагадаємо, станом на зараз у Німеччині офіційно проживає майже 190 тис українських чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Федеральне міністерство внутрішніх справ країни зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення приїхали майже 222 тис українських чоловіків призовного віку, проте частина з них знову покинула країну.

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Окрім офіційно зареєстрованих 189 484 українських чоловіків у Німеччині, за різними оцінками, нелегально проживають ще майже 100 тис українців у віці до 60 років. Нині невідомо, скільки з них в'їхали і залишилися в Німеччині без порушення українських законів.

Нагадаємо, міністр праці Німеччини, Губертус Гайль, наголошує на необхідності прискорити процес працевлаштування українських біженців, навіть якщо вони не володіють німецькою мовою на досконалому рівні. За його словами, в Німеччині 400 тис людей безробітні, але володіють базовим рівнем німецької мови. З них близько 200 тис – це біженці з України, які пройшли або мають намір пройти інтеграційний курс.