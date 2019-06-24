Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови



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Стосовно відмови від депутатського мандата, Плахотнюк заявив, що це питання повинні вирішувати виборці Ніспоренського одномандатного округу, по якому він обирався депутатом парламенту

Лідер правлячої донедавна Демократичної партії Молдови, олігарх Влад Плахотнюк, який залишив 14 червня територію країни, заявив про свою відставку з посади голови партії. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах.

«Лідери парламентських проєвропейських партій заявляють, що відмовляються від діалогу з Демпартією через те, що цю партію очолюю я. Хочу усунути цю перешкоду. Сьогодні я склав мандат голови Демократичної партії. Закликаю своїх колег скликати з'їзд партії і обрати нового лідера, а також затвердити нову політичну програму партії в якості парламентської опозиції », - зазначив Плахотнюк.

Стосовно відмови від депутатського мандата, Плахотнюк заявив, що це питання повинні вирішувати виборці Ніспоренського одномандатного округу, по якому він обирався депутатом парламенту.

Як повідомлялось, 14 червня після початку мирної передачі влади від Демократичної партії Молдови до нової парламентської коаліції лідер Демпартії Влад Плахотнюк покинув країну, вилетівши до Лондона нібито через Україну. За наявною інформацією, в даний час він знаходиться у Лондоні.

Влада Плахотнюка і Демократичну партію звинувачують в спробі узурпації державної влади в Молдові, а один з лідерів парламентської коаліції, глава МВС Андрій Нестасе виступив з ініціативою про позбавлення Плахотнюка депутатського імунітету та його притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 15 червня Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що призвели до кризи.

Як повідомлялося, напередодні ввечері колишній уряд Демократичної партії офіційно оголосив про відставку і перехід в опозицію. Це сталося після тижневого протистояння, коли колишній уряд не хотів передавати владу новому кабінету міністрів.

15 червня своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

8 червня Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Мая Санду. Однак новий уряд не міг приступити до роботи через те, що Демократична партія не хотіла поступатися владою. Тим часом новий уряд Молдови вже визнали і заявили про готовність працювати з ним Євросоюз, США, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Канада, Фінляндія, Норвегія, Польща Румунія та низка інших країн.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

Джерело: Укрінформ