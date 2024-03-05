Нам треба вчитися у ворога
Є ряд пунктів, які не завадило б українцям перейняти від росіян
За два роки війни ворог дуже багато вчився. Вчився на своїх помилках і не соромився вчитися у нас. І сьогодні це зовсім інша армія, а ніж ті бомжі які шукали собі нормальне взуття. Вони навчились екіпіруватись за нашими стандартами, ввели мультікам, турнікети, трекінгове взуття замість берців тощо. Вони навчились у нас воювати дронами. І багато чого іншого.
Ми ж у них особливо не вчились нічого. Але, тим не менше, є ряд пунктів, які не завадило б нам перейняти.
1. Фортифікації
Цього треба вчитись у першу чергу. Орки показали майстер-клас зі швидкого будівництва фортифікацій. Більше того, ефективне будівництво позицій дозволяє їм швидко закріплятись і просуватися.
2. Приватні військові компанії
Це не орківський винахід, а США. І світ давно переходить на цей формат. ПВК значно вільніші і гнучкіші за кадрові збройні сили. Ми теж потребуємо впровадження цього формату вже сьогодні.
3. ЗЕКи
Подобається нам це чи ні, але це працює проти нас. І враховуючи, що зараз найбільша проблема це дефіцит військових, тут є над чим подумати. Можливо ми не маємо повторювати формат орків, мобілізовувати ґвалтівників чи вбивць. Але з майже 60 тисяч в'язнів можна цілком назбирати кілька тисяч тих, чий злочин не є аж таким тяжким.
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