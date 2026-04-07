Поліг під час виконання завдання на Чернігівщині. Згадаймо Михайла Шипа

Шип був водієм-хіміком технічного відділення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А5245

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Шипа.

Військовий загинув 23 березня 2026 року поблизу села Зруб Ніжинського району Чернігівської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ужгородську міську раду.

Михайло Михайлович Шип народився 30 травня 1992 року в Ужгороді. Навчався в місцевій школі №6, далі вступив до Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування, де здобув професію автослюсаря.

У 2023 році став на захист держави, вступивши до лав Збройних сил України. Був доброю, щирою людиною, надійним другом і відданим сином своєї Батьківщини.

Михайло Шип був водієм-хіміком технічного відділення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А5245.

фото: Ужгородська міська рада

Життя воїна обірвалося 23 березня 2026 року поблизу села Зруб Ніжинського району Чернігівської області.

Чин похорону відбувся на площі Народній. Під час церемонії зачитали пам’ятний лист від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського – на знак глибокої вдячності за жертовне служіння Михайла Шипа в лавах ЗСУ.

фото: Ужгородська міська рада

фото: Ужгородська міська рада

фото: Ужгородська міська рада

Поховали воїна з військовими почестями на Пагорбі Слави. У захисника з рідних залишився брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину.