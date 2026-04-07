Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час виконання завдання на Чернігівщині. Згадаймо Михайла Шипа

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час виконання завдання на Чернігівщині. Згадаймо Михайла Шипа
Михайлові Шипу назавжди 33 роки
колаж: glavcom.ua

Шип був водієм-хіміком технічного відділення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А5245

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Шипа.

Військовий загинув 23 березня 2026 року поблизу села Зруб Ніжинського району Чернігівської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ужгородську міську раду.

Михайло Михайлович Шип народився 30 травня 1992 року в Ужгороді. Навчався в місцевій школі №6, далі вступив до Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування, де здобув професію автослюсаря.

У 2023 році став на захист держави, вступивши до лав Збройних сил України. Був доброю, щирою людиною, надійним другом і відданим сином своєї Батьківщини. 

Михайло Шип був водієм-хіміком технічного відділення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А5245.

фото: Ужгородська міська рада

Життя воїна обірвалося 23 березня 2026 року поблизу села Зруб Ніжинського району Чернігівської області. 

Чин похорону відбувся на площі Народній. Під час церемонії зачитали пам’ятний лист від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського – на знак глибокої вдячності за жертовне служіння Михайла Шипа в лавах ЗСУ.

фото: Ужгородська міська рада
фото: Ужгородська міська рада
фото: Ужгородська міська рада
фото: Ужгородська міська рада

Поховали воїна з військовими почестями на Пагорбі Слави. У захисника з рідних залишився брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua