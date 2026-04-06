У Росії стався масштабний збій у роботі онлайн-сервісів

Мережеві сервіси Росії перестали працювати

У російському сегменті інтернету стався глобальний технічний збій, який одночасно зачепив низку популярних сервісів і платформ. Користувачі масово повідомляють про проблеми з доступом до акаунтів, авторизацією та роботою застосунків, пише «Главком».

За наявною інформацією, перебої торкнулися як розважальних сервісів і онлайн-ігор, так і банківських систем, державних платформ і телеком-операторів. Ігрові сервіси, стримінгові платформи, банки, мобільні оператори та освітні ресурси перестали працювати.

Користувачі скаржаться на:

неможливість увійти в облікові записи;

збої під час завантаження сервісів;

помилки підключення;

повну недоступність окремих платформ.

Частина сервісів залишається недоступною, а користувачі продовжують повідомляти про перебої.

Загалом масові відключення мобільного інтернету розпочалися в Росії навесні 2025 року. Влада пояснювала це потребами безпеки. Спершу обмеження вводили лише на прикордонних територіях, але поступово географія розширювалася.