У Росії стався масштабний збій у роботі онлайн-сервісів
Мережеві сервіси Росії перестали працювати
У російському сегменті інтернету стався глобальний технічний збій, який одночасно зачепив низку популярних сервісів і платформ. Користувачі масово повідомляють про проблеми з доступом до акаунтів, авторизацією та роботою застосунків, пише «Главком».
За наявною інформацією, перебої торкнулися як розважальних сервісів і онлайн-ігор, так і банківських систем, державних платформ і телеком-операторів. Ігрові сервіси, стримінгові платформи, банки, мобільні оператори та освітні ресурси перестали працювати.
Користувачі скаржаться на:
- неможливість увійти в облікові записи;
- збої під час завантаження сервісів;
- помилки підключення;
- повну недоступність окремих платформ.
Частина сервісів залишається недоступною, а користувачі продовжують повідомляти про перебої.
Загалом масові відключення мобільного інтернету розпочалися в Росії навесні 2025 року. Влада пояснювала це потребами безпеки. Спершу обмеження вводили лише на прикордонних територіях, але поступово географія розширювалася.
