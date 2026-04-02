Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)

У центрі Львова поліція затримала оголеного громадянина Сполучених Штатів Америки

У центрі Львова поліція та медики рятували іноземця, який у голом вигляді влаштував небезпечний перформанс на підвіконні. Громадянина Сполучених Штатів Америки шпиталізували до медичного закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Інцидент трапився вдень у самому серці міста. Очевидці помітили оголеного чоловіка, який виліз на підвіконня вікна на одному з верхніх поверхів будівлі. Перехожі, шоковані побаченим, одразу викликали правоохоронців, побоюючись, що чоловік може впасти або вчинити самогубство.

Речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко повідомила, що порушником спокою виявився громадянин Сполучених Штатів Америки. Чоловік поводився неадекватно, не реагував на зауваження та відмовлявся повернутися в приміщення.

Патрульним вдалося вмовити іноземця злізти з підвіконня. Враховуючи його дивну поведінку, на місце викликали бригаду швидкої допомоги.

Американця оперативно доправили до спеціалізованого медичного закладу для проведення обстеження. У поліції розповіли, що чоловіку – 46 років, він близько тижня тому прибув до України з волонтерською місією. Ймовірно, чоловік має ментальне порушення, додали в поліції.

