Українці та Зеленський отримають в Нідерландах премію «Чотири свободи»

Президент України Володимир Зеленський та народ України стали лауреатами міжнародної премії «Чотири свободи». Нагороду присуджено за мужність та відданість у захисті демократичних цінностей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт премії.

Премія для України

«З моменту широкомасштабного російського вторгнення у 2022 році президент Зеленський та український народ невпинно борються за свою свободу та незалежність. Вручаючи Міжнародну нагороду чотирьох свобод, рада Фонду Рузвельта висловлює свою підтримку українському народу та президенту Зеленському», – йдеться в повідомленні.

Очільник Фонду Рузвельта і королівський комісар провінції Зеландія Уго де Йонге зазначив, що ця «премія є виявом глибокої поваги та визнання мужності, наполегливості та надзвичайної стійкості всіх людей в Україні, які продовжують боротися за справедливість, свободу та демократію».

У заяві також зазначається, що український народ став символом боротьби за свободу не лише для своєї країни, а й для всього світу.

«З моменту російського вторгнення Україна захищає не лише свій суверенітет, а й фундаментальні цінності, що лежать в основі Європи та міжнародного правового порядку. Це вимагає мужності, стійкості та лідерства», – йдеться в заяві.

Церемонія нагородження відбудеться у Мідделбурзі 16 квітня. Після офіційної церемонії президент Зеленський проведе переговори з Королем Віллемом-Олександром та Прем'єр-міністром Єттеном.

Що таке премія «Чотири свободи»

Ця престижна міжнародна нагорода була заснована на честь чотирьох принципів свободи, проголошених президентом США Франкліном Д. Рузвельтом у 1941 році:

Свобода слова.

Свобода віросповідання.

Свобода від злиднів.

Свобода від страху.

Премію щороку вручають особам або організаціям, які зробили значний внесок у захист цих принципів. Раніше її лауреатами ставали такі видатні постаті, як Нельсон Мандела, Михайло Горбачов, Анджела Меркель та Далай-лама.

Кожна медаль супроводжується грошовим чеком. Традиційно лауреати спрямовують ці кошти на благодійність, гуманітарні проєкти або розвиток громадянського суспільства.

