Українці та Зеленський отримають в Нідерландах премію «Чотири свободи»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Українці та Зеленський отримають в Нідерландах премію «Чотири свободи»
Президент та український народ отримають престижну міжнародну премію
фото: Офіс президента України

Церемонія нагородження відбудеться 16 квітня у місті Мідделбург у Нідерландах 

Президент України Володимир Зеленський та народ України стали лауреатами міжнародної премії «Чотири свободи». Нагороду присуджено за мужність та відданість у захисті демократичних цінностей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт премії.

Премія для України

«З моменту широкомасштабного російського вторгнення у 2022 році президент Зеленський та український народ невпинно борються за свою свободу та незалежність. Вручаючи Міжнародну нагороду чотирьох свобод, рада Фонду Рузвельта висловлює свою підтримку українському народу та президенту Зеленському», – йдеться в повідомленні.

Очільник Фонду Рузвельта і королівський комісар провінції Зеландія Уго де Йонге зазначив, що ця «премія є виявом глибокої поваги та визнання мужності, наполегливості та надзвичайної стійкості всіх людей в Україні, які продовжують боротися за справедливість, свободу та демократію».

У заяві також зазначається, що український народ став символом боротьби за свободу не лише для своєї країни, а й для всього світу.

«З моменту російського вторгнення Україна захищає не лише свій суверенітет, а й фундаментальні цінності, що лежать в основі Європи та міжнародного правового порядку. Це вимагає мужності, стійкості та лідерства», – йдеться в заяві.

Церемонія нагородження відбудеться у Мідделбурзі 16 квітня. Після офіційної церемонії президент Зеленський проведе переговори з Королем Віллемом-Олександром та Прем'єр-міністром Єттеном. 

Що таке премія «Чотири свободи»

Ця престижна міжнародна нагорода була заснована на честь чотирьох принципів свободи, проголошених президентом США Франкліном Д. Рузвельтом у 1941 році:

  • Свобода слова.
  • Свобода віросповідання.
  • Свобода від злиднів.
  • Свобода від страху.

Премію щороку вручають особам або організаціям, які зробили значний внесок у захист цих принципів. Раніше її лауреатами ставали такі видатні постаті, як Нельсон Мандела, Михайло Горбачов, Анджела Меркель та Далай-лама.

Кожна медаль супроводжується грошовим чеком. Традиційно лауреати спрямовують ці кошти на благодійність, гуманітарні проєкти або розвиток громадянського суспільства.

«Главком» писав, що лауреатом Букерівської премії 2025 року став угорсько-британський письменник Девід Салай. Рішення оголосили на офіційному сайті премії, а письменник отримав 50 тисяч фунтів стерлінгів і трофей, який йому передасть минулорічна переможниця.

Читайте також:

Читайте також

Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
16 березня, 09:16
Зеленський: Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди
Війна РФ проти України: президент оцінив перспективи мирного врегулювання
17 березня, 11:55
ВАКС попросив Зеленського вирішити питання інфраструктури суду
Судді ВАКС попросили Зеленського вирішити проблему з приміщеннями
26 березня, 15:09
Президент України і його високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах
Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років
28 березня, 15:53
Щербак наголосив, що під час роботи над книгою «Мертва пам’ять» замислився над двома цифрами
Експосол в США: Україна вже перемогла Росію стратегічно, але ми – у стані національної катастрофи
31 березня, 13:00
Україна отримала місце у виконавчій раді ЮНЕСКО на період 2025–2029 років
Зеленський затвердив склад делегації для участі в сесії виконавчої ради ЮНЕСКО
1 квiтня, 20:55
Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини
Зеленський прибув до Стамбула: що відомо
4 квiтня, 13:45
Зеленський зробив заяву про пальне
Дефіцит пального. Президент назвав головну проблему для України
9 квiтня, 16:20
За словами Зеленського, успішна робота дронарів та фахівців РЕБ на Близькому Сході додає Україні поваги на світовій арені
Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході
10 квiтня, 10:23

Політика

Рютте пообіцяв Україні $60 млрд військової допомоги: коли надійдуть кошти
Рютте пообіцяв Україні $60 млрд військової допомоги: коли надійдуть кошти
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по нафтохімзаводу у Башкортостані (відео)
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по нафтохімзаводу у Башкортостані (відео)
Федоров на відкритті «Рамштайну» зробив заяву про втрати РФ
Федоров на відкритті «Рамштайну» зробив заяву про втрати РФ
Українці та Зеленський отримають в Нідерландах премію «Чотири свободи»
Українці та Зеленський отримають в Нідерландах премію «Чотири свободи»
Зеленський прибув до Італії
Зеленський прибув до Італії
Трамп «назавжди» відкриває Ормузьку протоку
Трамп «назавжди» відкриває Ормузьку протоку

Новини

«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Сьогодні, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
