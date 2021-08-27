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    У Києві другий день поспіль понад 250 нових випадків Covid-19

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    У столиці зростає захворюваність на коронавірус - У Києві другий день поспіль понад 250 нових випадків Covid-19
    У столиці зростає захворюваність на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у Києві від коронавірусу померла одна особа

    За минулу добу, 26 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 262 осіб. Це на 2 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 25 серпня було 264 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 223 366 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 215 431 особа (за добу 26 серпня – 185)
    • померли 5 276 осіб (за добу – 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129 191 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 64 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 56 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125 425 осіб (за добу 26 серпня – 73)
    • померли 2 793 особи (за добу – 4)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 280 203 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 26 серпня зафіксовано 2 032 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

    Нагадаємо, за добу 25 серпня в Києві було виявлено 264 хворих на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві другий день поспіль понад 250 нових випадків Covid-19