У Києві другий день поспіль понад 250 нових випадків Covid-19
Минулої доби у Києві від коронавірусу померла одна особа
За минулу добу, 26 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 262 осіб. Це на 2 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 25 серпня було 264 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 223 366 випадків захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 215 431 особа (за добу 26 серпня – 185)
- померли 5 276 осіб (за добу – 1)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129 191 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 64 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 56 осіб.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 125 425 осіб (за добу 26 серпня – 73)
- померли 2 793 особи (за добу – 4)
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 280 203 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 26 серпня зафіксовано 2 032 хворих на коронавірус.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.
Нагадаємо, за добу 25 серпня в Києві було виявлено 264 хворих на коронавірус.
Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.
Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.