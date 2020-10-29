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    Партія «Голос» назвала скасування е-декларацій злочином та ініціює розслідування дій суддів

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    Голова партії Кіра Рудик.&nbsp;&laquo;Голос&raquo; закликає українців вийти на акцію протесту під стінами Конституційного суду&nbsp; - Партія «Голос» назвала скасування е-декларацій злочином та ініціює розслідування дій суддів
    Голова партії Кіра Рудик. «Голос» закликає українців вийти на акцію протесту під стінами Конституційного суду 
    Голос/Facebook

    Партія «Голос» ініціювала розслідування рішення суддів Конституційного суду скасувати е-декларації, звернувшись 29 жовтня з відповідним запитом до Офісу генпрокурора.

    Як зазначає прес-служба «Голосу», рішення Конституційного суду має ознаки злочину і через це НАЗК повинна знову отримати повноваження перевіряти декларації чиновників.

    «Судді трактували не лише ті статті законодавства, щодо яких було депутатське подання, та взяли на себе повноваження уряду і парламенту. Судді Конституційного суду вкотре показали, що підтримують корупційний реванш, який ставить під сумнів європейський вибір України», – говориться у заяві політсили.

    Також «Голос» закликає українців вийти на акцію протесту під стінами Конституційного суду у п‘ятницю, 30 жовтня.

    28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

    28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

    У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

    В Офісі президенти заявили, що Володимир Зеленський може повернути е-декларування і запевнили, що українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи. На Банковій запевнили, що антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для перевірки декларацій та притягнення порушників до відповідальності.

    Конституційний суд декларація НАЗК партія Голос
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