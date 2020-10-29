Партія «Голос» назвала скасування е-декларацій злочином та ініціює розслідування дій суддів
Партія «Голос» ініціювала розслідування рішення суддів Конституційного суду скасувати е-декларації, звернувшись 29 жовтня з відповідним запитом до Офісу генпрокурора.
Як зазначає прес-служба «Голосу», рішення Конституційного суду має ознаки злочину і через це НАЗК повинна знову отримати повноваження перевіряти декларації чиновників.
«Судді трактували не лише ті статті законодавства, щодо яких було депутатське подання, та взяли на себе повноваження уряду і парламенту. Судді Конституційного суду вкотре показали, що підтримують корупційний реванш, який ставить під сумнів європейський вибір України», – говориться у заяві політсили.
Також «Голос» закликає українців вийти на акцію протесту під стінами Конституційного суду у п‘ятницю, 30 жовтня.
28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.
28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.
У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.
В Офісі президенти заявили, що Володимир Зеленський може повернути е-декларування і запевнили, що українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи. На Банковій запевнили, що антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для перевірки декларацій та притягнення порушників до відповідальності.