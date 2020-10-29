Партія «Голос» назвала скасування е-декларацій злочином та ініціює розслідування дій суддів



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Голова партії Кіра Рудик. «Голос» закликає українців вийти на акцію протесту під стінами Конституційного суду Голос/Facebook

Партія «Голос» ініціювала розслідування рішення суддів Конституційного суду скасувати е-декларації, звернувшись 29 жовтня з відповідним запитом до Офісу генпрокурора.

Як зазначає прес-служба «Голосу», рішення Конституційного суду має ознаки злочину і через це НАЗК повинна знову отримати повноваження перевіряти декларації чиновників.

«Судді трактували не лише ті статті законодавства, щодо яких було депутатське подання, та взяли на себе повноваження уряду і парламенту. Судді Конституційного суду вкотре показали, що підтримують корупційний реванш, який ставить під сумнів європейський вибір України», – говориться у заяві політсили.

Також «Голос» закликає українців вийти на акцію протесту під стінами Конституційного суду у п‘ятницю, 30 жовтня.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.