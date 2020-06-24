Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста



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Фото: molbuk.ua

У середньому вода у річці Прут піднімається на 15 см в годину

У Чернівцях приблизно о першій годині ночі 24 червня вода з річки Прут дісталася перших контейнерів на ринку «Добробут». На Калинівському ринку станом на ранок повністю затоплена дорога.



Про це повідомили підприємці, які вночі чергували на базарі, пише місцеве видання molbuk.ua.

За повідомленням очевидців, вода уже підходить до торгового ряду із залізом. За даними автоматичної гідрологічної станції Укргідрометцентру, показник рівня води у річці Прут у Чернівцях станом на першу годину ночі 24 червня становив 502 см.

«Станом на 5.00 24 червня прибуло ще 25-27 см. В середньому вода піднімається на 15 см в годину», - кажуть очевидці.





І вже станом на 4.00 ранку вода у Пруті піднялася ще на 17 см.

Нагадаємо, що через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.