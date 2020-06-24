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    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста

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    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста
    Фото: molbuk.ua

    У середньому вода у річці Прут піднімається на 15 см в годину

    У Чернівцях приблизно о першій годині ночі 24 червня вода з річки Прут дісталася перших контейнерів на ринку «Добробут». На Калинівському ринку станом на ранок повністю затоплена дорога.

    Про це повідомили підприємці, які вночі чергували на базарі, пише місцеве видання molbuk.ua.

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    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста
    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста
    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста
    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста
    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста
    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста
    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста
    Паводок у Чернівцях: річка Прут затопила дорогу і заливає найбільші ринки міста

    За повідомленням очевидців, вода уже підходить до торгового ряду із залізом. За даними автоматичної гідрологічної станції Укргідрометцентру, показник рівня води у річці Прут у Чернівцях станом на першу годину ночі 24 червня становив 502 см.

    «Станом на 5.00 24 червня прибуло ще 25-27 см. В середньому вода піднімається на 15 см в годину», - кажуть очевидці.



    І вже станом на 4.00 ранку вода у Пруті піднялася ще на 17 см.

    Нагадаємо, що через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

    Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

    Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

    До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    ринок рятувальники паводок Чернівецька область річка
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