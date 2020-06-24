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    Події в Україні

    До Чернівців припинили постачання води з річки Прут

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    Постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду - До Чернівців припинили постачання води з річки Прут
    Постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду
    Фото: Чернівецька ОДА

    Через паводок підтоплює водозабір у селі Біла Кіцманського району

    Постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

    Про це повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук на своїй сторінці у Facebook.

    Мер зазначив, що через паводок підтоплює водозабір у селі Біла Кіцманського району.

    Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиціГолова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

    До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).

    вода мер паводок Чернівці річка водопостачання негода Олексій Каспрук
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