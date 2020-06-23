«Чернівці перетворилися на велику річку»: на Буковині продовжує вирувати негода



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На вулицях Чернівців утворилися «гейзери» через заповнену зливову мережу Скріншот з відео

Рівень води у річці Прут в межах Чернівців підіймається

У Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці мікрорайону Калічанки.

Про це повідомив у Facebook депутат Чернівецької міської ради Іван Гончарюк.

За його словами, на вулицях утворилися «гейзери» через заповнену зливову мережу. На вулиці Білоруській автомобілям важко проїхати, адже вода досягає дверей.

Зокрема, депутат зафіксував на відео мікроавтобус, бампер якого був повністю у воді, а кілька машин через підтоплення застрягли на узбіччі.

Гончарюк порадив не виходити і не виїжджати з дому найближчим часом, адже «місто перетворилося у велику річку».

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька останніх годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

Станом на 20:00 23 червня зафіксовано рівень Прута на позначці 437 см. Критичною є позначка вище 5 метрів.

Також через паводок на Буковині пошкоджено газорозподільчі підземні й надземні газопроводи.

Через вимивання ґрунтів відбувається просідання опор надводного переходу між селами Джурів та Банилів у Вижницькому районі, повідомили у пресслужбі «Чернівцігазу».

Даний газопровід забезпечує розподіл блакитного палива до більше, ніж 2,5 тисяч споживачів в семи населених пунктах.

Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).