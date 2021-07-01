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    У єгипетських готелях обслуговуватимуть українською мовою

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    У єгипетських готелях обслуговуватимуть українською мовою - У єгипетських готелях обслуговуватимуть українською мовою
    У єгипетських готелях обслуговуватимуть українською мовою
    Фото з відкритих джерел

    Українці посіли перше місце за кількістю туристів в Єгипті і це буде жест поваги з боку курортної країни

    Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром у місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою. Про це Халед Ель-Енані заявив під час зустрічі з українськими журналістами в Каїрі, яку організував CFC Big Ideas,.

    За словами чиновника, українці посіли перше місце за кількістю туристів в Єгипті і це буде жест поваги з боку курортної країни.

    Також з цим проханням до єгипетського уряду нещодавно звернулася українська влада.

    «Україна для нас є головним ринком… Я вже звернувся до представників готелів, щоб вони надавали послуги українською мовою», – зазначив міністр.

    Крім цього, він додав, що на даний момент кількість туристів складає всього 40% від «доковидного рівня». У 2020 році Єгипет відвідали півтора мільйона українців.

    Щодо поточного курортного періоду, політик зазначив, що мандрівники, в тому числі і українці, можуть отримати безкоштовне лікування при зараженні коронавірусом. Хоча весь персонал вже отримав вакцину від Covid-19 і країна знаходиться в «зеленій зоні».

    До слова, повністю вакциновані від коронавірусу Covid-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації.

    Теги: міністр Єгипет іноземці українці Україна
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    У єгипетських готелях обслуговуватимуть українською мовою