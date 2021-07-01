У єгипетських готелях обслуговуватимуть українською мовою

Українці посіли перше місце за кількістю туристів в Єгипті і це буде жест поваги з боку курортної країни

Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром у місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою. Про це Халед Ель-Енані заявив під час зустрічі з українськими журналістами в Каїрі, яку організував CFC Big Ideas,.

За словами чиновника, українці посіли перше місце за кількістю туристів в Єгипті і це буде жест поваги з боку курортної країни.

Також з цим проханням до єгипетського уряду нещодавно звернулася українська влада.

«Україна для нас є головним ринком… Я вже звернувся до представників готелів, щоб вони надавали послуги українською мовою», – зазначив міністр.

Крім цього, він додав, що на даний момент кількість туристів складає всього 40% від «доковидного рівня». У 2020 році Єгипет відвідали півтора мільйона українців.

Щодо поточного курортного періоду, політик зазначив, що мандрівники, в тому числі і українці, можуть отримати безкоштовне лікування при зараженні коронавірусом. Хоча весь персонал вже отримав вакцину від Covid-19 і країна знаходиться в «зеленій зоні».

До слова, повністю вакциновані від коронавірусу Covid-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації.