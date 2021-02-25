Поліція показала, як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості (відео)

Спеціальний комплекс, який вмонтовано у «Фантом», налаштований на «сканування» правопорушень під час руху самого «Фантому».

В Україні виявлятимуть порушників ПДР за допомогою автомобілів-фантомів.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів на своїй сторінці у Facebook про принцип роботи цих «фантомів» та їхні головні особливості.

«Автомобілі «Фантом» мають насамперед превентивну функцію. Їхня мета – запобігти правопорушенню й запобігти можливим негативним наслідкам на дорозі, а не притягнути до відповідальності якомога більшу кількість водіїв.

Сама наявність цих автомобілів на дорозі і розуміння водіїв, що такий автомобіль може так само рухатись у потоці транспорту, і відреагувати на правопорушення у випадку виявлення, дисциплінує водіїв дотримуватися ПДР».

Окремо представник МВС розповів й про їхній принцип роботи.

«Спеціальний комплекс, який вмонтовано у «Фантом», налаштований на «сканування» правопорушень під час руху самого «Фантому». До того ж правопорушення фіксуються як за напрямком руху «Фантому», так і в зустрічному напрямку. У випадку фіксації порушення, вмикаються спеціальні сигнали синього та червоного кольору й автомобіль порушника зупиняється. Правопорушення припиняється, а водія притягують до відповідальності», додав Білошицький.

Додамо, що 4 автомобілі та 4 комплекси передано за програмою безпеки дорожнього руху до патрульної поліції україни. Наразі відбувається процес технічного монтування та налаштування комплексів. У 2021 році поліції планують передати ще 150 патрульних автофантомів.