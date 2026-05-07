Переговори ЄС та США провалилися під загрозою санкцій Трампа

Наступна спроба домовитися запланована на 19 травня

Марафон переговорів у Брюсселі завершився безрезультатно. Європейські інституції не змогли дійти згоди щодо імплементації торговельної угоди зі США, що ставить під удар європейський автопром. Дональд Трамп уже готує відповідь у вигляді 25% мит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

У середу ввечері, 6 травня, представники Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту провели виснажливий шестигодинний раунд переговорів. Комісар з питань торгівлі Марош Шефчович закликав колег до компромісу, щоб стабілізувати відносини з Вашингтоном. Проте, попри «конструктивний тон», жодного суперечливого питання вирішити не вдалося.

М’яч знову на полі Дональда Трампа. Посол США в ЄС Ендрю Паздер уже попередив: якщо Брюссель не почне дотримуватися зобов’язань, нові тарифи будуть запроваджені в найкоротші терміни.

Конфлікт тягнеться від угоди, укладеної минулого липня в шотландському Тернберрі. Тоді ЄС пообіцяв скасувати тарифи на промислові товари зі США. Проте європейські законодавці досі не ухвалили відповідні закони.

Реакція Білого дому була миттєвою – запровадження 25% тарифу на європейські автомобілі. Посол США натякнув, що Трамп готовий діяти «відносно скоро», не чекаючи липня, коли закінчується термін дії нинішніх тимчасових мит.

Головним опонентом швидкої угоди виступає Європарламент на чолі з Берндом Ланге. Депутати висувають жорсткі умови «захисту від Трампа». Європарламент обурений погрозами Трампа анексувати територію Данії на початку року і вимагає права розірвати угоду, якщо США посягатимуть на територіальну цілісність членів ЄС.

Депутати хочуть, щоб угода набула чинності лише після того, як США скасують мита на європейську сталь. Також висунуто вимогу автоматичного припинення угоди до кінця президентського терміну Трампа.

Наступна спроба домовитися запланована на 19 травня. Якщо компроміс не буде знайдений, трансатлантична торгівля може поринути в глибоку кризу.

Нагадаємо, США продовжують переговори з Іраном і бачать готовність країни до домовленостей. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті. За словами Трампа, Вашингтон провів «дуже позитивні» переговори з Тегераном