Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори ЄС та США провалилися під загрозою санкцій Трампа

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Переговори ЄС та США провалилися під загрозою санкцій Трампа
Конфлікт тягнеться від угоди, укладеної минулого липня в шотландському Тернберрі
фото з відкритих джерел

Наступна спроба домовитися запланована на 19 травня

Марафон переговорів у Брюсселі завершився безрезультатно. Європейські інституції не змогли дійти згоди щодо імплементації торговельної угоди зі США, що ставить під удар європейський автопром. Дональд Трамп уже готує відповідь у вигляді 25% мит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

У середу ввечері, 6 травня, представники Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту провели виснажливий шестигодинний раунд переговорів. Комісар з питань торгівлі Марош Шефчович закликав колег до компромісу, щоб стабілізувати відносини з Вашингтоном. Проте, попри «конструктивний тон», жодного суперечливого питання вирішити не вдалося.

М’яч знову на полі Дональда Трампа. Посол США в ЄС Ендрю Паздер уже попередив: якщо Брюссель не почне дотримуватися зобов’язань, нові тарифи будуть запроваджені в найкоротші терміни.

Конфлікт тягнеться від угоди, укладеної минулого липня в шотландському Тернберрі. Тоді ЄС пообіцяв скасувати тарифи на промислові товари зі США. Проте європейські законодавці досі не ухвалили відповідні закони.

Реакція Білого дому була миттєвою – запровадження 25% тарифу на європейські автомобілі. Посол США натякнув, що Трамп готовий діяти «відносно скоро», не чекаючи липня, коли закінчується термін дії нинішніх тимчасових мит.

Головним опонентом швидкої угоди виступає Європарламент на чолі з Берндом Ланге. Депутати висувають жорсткі умови «захисту від Трампа». Європарламент обурений погрозами Трампа анексувати територію Данії на початку року і вимагає права розірвати угоду, якщо США посягатимуть на територіальну цілісність членів ЄС.

Депутати хочуть, щоб угода набула чинності лише після того, як США скасують мита на європейську сталь. Також висунуто вимогу автоматичного припинення угоди до кінця президентського терміну Трампа.

Наступна спроба домовитися запланована на 19 травня. Якщо компроміс не буде знайдений, трансатлантична торгівля може поринути в глибоку кризу.

Нагадаємо, США продовжують переговори з Іраном і бачать готовність країни до домовленостей. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті. За словами Трампа, Вашингтон провів «дуже позитивні» переговори з Тегераном

Читайте також:

Теги: Європа США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран все ще здатен створити ядерну зброю
Reuters: Розвідка США вважає, що аваіудари не завдали шкоди ядерній програмі Ірану
5 травня, 04:35
Білий дім отримав пропозицію від Ірану
Іран надіслав США нову пропозицію щодо припинення війни – Axios
27 квiтня, 07:09
Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня
Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня
27 квiтня, 05:45
Будівельний майданчик нової бальної зали Білого дому минулого місяця
Трамп закликав прискорити будівництво бальної зали після замаху на вечері кореспондентів
27 квiтня, 05:38
Зліва направо: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц
«Полегшене» членство. Що ховається за новою пропозицією вступу України в ЄС?
21 квiтня, 15:06
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
18 квiтня, 04:29
Білий дім прагне позбавити Іран доступу до майже 2 тис. кг ядерного палива
$20 млрд в обмін на уран. Axios повідомив деталі таємної угоди між США та Іраном
17 квiтня, 20:57
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
9 квiтня, 03:58
Андрій Сибіга: «Американська рішучість працює»
Україна відреагувала на мирну угоду між США та Іраном
8 квiтня, 09:37

Політика

Переговори ЄС та США провалилися під загрозою санкцій Трампа
Переговори ЄС та США провалилися під загрозою санкцій Трампа
Іран розглядає пропозицію США припинити війну
Іран розглядає пропозицію США припинити війну
Польща готова прийняти американських солдатів. Навроцький планує переконати Трампа
Польща готова прийняти американських солдатів. Навроцький планує переконати Трампа
У Газі ліквідовано сина очільника ХАМАС Халіля аль-Хайї
У Газі ліквідовано сина очільника ХАМАС Халіля аль-Хайї
Підпали майна Стармера: обвинувачений українець заявив, що не знав ім'я прем’єра
Підпали майна Стармера: обвинувачений українець заявив, що не знав ім'я прем’єра
Замах на Трампа під час вечері журналістів: розвідка назвала мотив нападника
Замах на Трампа під час вечері журналістів: розвідка назвала мотив нападника

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Вчора, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Вчора, 15:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua