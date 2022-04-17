Підтверджено загибель матроса на «Москві»: він був строковиком

Матрос із Ялти формально вважається «безвісті зниклим»

Користувач російської соцмережі «Вконтакті» Дмитро Шкребець стверджує, що його син Єгор Шкребець, що проходив строкову службу на крейсері «Москва», був визнаний зниклим безвісти після затоплення корабля 14 квітня. Текст його повідомлення наводить «Радіо Свобода».

«Мій син: Шкребець Єгор Дмитрович, був призваний на строкову військову службу з міста Ялта, 2 липня 2021 року. Був розподілений до м. Севастополь і після курсу молодого бійця вступив на службу на флагман ЧФ ракетний крейсер «Москва». Зарахований на посаду «корабельний кок», служба постачання. У ніч з 13.04 на 14.04 сталася трагедія, правду про яку нам ще належить дізнатися, офіційне повідомлення міністерства оборони говорить, що на кораблі сталася пожежа і здетонував боєкомплект. Повідомили, що весь екіпаж евакуйований: цинічна брехня! Мій син строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера «Москва», серед загиблих і поранених не числиться і внесений до списку зниклих безвісти», - написав Дмитро Шкребець.

«Радіо Свобода» не може однозначно незалежно підтвердити цю інформацію, але в газеті «Страж Балтики» від 24 грудня 2021 року у статті, присвяченій крейсеру «Москва» згадується корабельний кок Єгор Шкребець: «Так, відновлено пекарню, камбуз, де встановлено нові плити та котли для приготування їжі За ними сьогодні готують обід для особового складу коки гвардії матроси Федір Кучеров та Єгор Шкребець Обидва – випускники Ялтинського економічно-технологічного коледжу за спеціальністю «кухар-кондитер», - йдеться у статті. Один із моряків на знімку схожий на людину, фотографію якої виклав Дмитро Шкребець.

МО РФ неодноразово робило заяви, що солдати та моряки термінової служби не залучаються до участі у війні в Україні. У той же час, головком ВМФ Микола Євменов виступаючи перед командою крейсера «Москва», що затонув, 16 квітня заявив, що моряки строкової служби, які служили на ньому, будуть звільнені в запас у планові терміни.

Нагадаємо, що затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.