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Трамп шантажем військової допомоги від США може посадити Україну та РФ за стіл переговорів – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трамп шантажем військової допомоги від США може посадити Україну та РФ за стіл переговорів – CNN
Іноземні дипломати розсекретили план Трампа щодо припинення війни в Україні
фото з відкритих джерел

Якщо Трамп переможе в листопаді, він, швидше за все, зв’яжеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським наступного дня після обрання

Кандидат в президенти США Дональд Трамп розраховує змусити Росію та Україну почати перемовини про припинення бойових дій. Про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними видання, багато європейських послів нібито дізналися, що Дональд Трамп хоче просувати ідею «дворівневого НАТО»: щоби країни, які витрачають на оборону менше 2% ВВП, не були захищені 5 статтею НАТО.

Іноземні дипломати, зазначається в матеріалі, почули план Трампа щодо припинення війни в Україні, він полягає в тому, що Трамп хоче посадити Москву та Київ за стіл переговорів і спонукати їх до домовленості для припинення бойових дій.

«Якщо Трамп переможе в листопаді, він, швидше за все, зв’яжеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським наступного дня після обрання або наступного дня після інавгурації, щоб розпочати координацію переговорів», – розповіло джерело.

Співрозмовник заявив, що Трамп, швидше за все, використає військову допомогу США Україні як важіль, щоб залучити обидві сторони до столу переговорів.

«Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо Путіну все, що він захоче», – пояснило джерело. 

Нагадаємо, раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона  стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

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Теги: Дональд Трамп шантаж гуманітарна допомога переговори

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