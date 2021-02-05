Секретар РНБО заявив про «шалену» агентуру РФ в Україні

Україна зробила велику помилку, коли просто перейменувала КДБ на Службу безпеки, залишивши тих самих працівників, заявив Данілов

Агентура Російської Федерації на території України «просто шалена»

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Україна зробила велику помилку, коли просто перейменувала КДБ на Службу безпеки, залишивши тих самих працівників.

«Наслідки ми пожинаємо досі. Агентура РФ сьогодні на нашій території просто шалена», – зазначив Данілов.

Він додав, що йде не тільки війна на Донбасі.

«У нас є інформаційна війна. І ще так звана шпигунська війна, яку вони ведуть щодня. Ми її не помічаємо, але ми відчуваємо це на собі», – зазначив секретар РНБО.

До слова, відомий дипломат анонсував третю хвилю евакуації російської агентури з України.

Нагадаємо, головна редакторка кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує роботу співробітникам заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і «112 Україна».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Також секретар РНБО допустив продовження закриття антиукраїнських каналів.

До слова, у середу Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів, щоб заспокоїти їх через санкції РНБО. Також президент пояснив послам G7 та ЄС, чому запровадив санкції проти телеканалів Медведчука.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.