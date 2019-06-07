Після перевірок по Україні відсторонили 10 начальників відділів поліції



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Відсторонені керівники понесуть «сувору дисциплінарну відповідальність»

По Україні за результатами перевірок територіальних підрозділів десятьох начальників відділів поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Перевірки проходили у підрозділах різних регіонів держави.

Зазначається, що відсторонені керівники понесуть «сувору дисциплінарну відповідальність».

«Знаходження працівника поліції на службі в стані алкогольного сп’яніння, пияцтво на службі, управління транспортним засобом — власним чи службовим — в стані алкогольного сп’яніння, — безальтернативне звільнення з органів поліції», — йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що 5 червня Князєв провів відеоселекторну нараду з керівниками територіальних органів та підрозділів відомства, на якій обговорили виявлені порушення.

Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.