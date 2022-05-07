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    Події в Україні

    Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду

    Уранці ворог обстріляв Харківщину - Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду
    Уранці ворог обстріляв Харківщину
    фото з відкритих джерел

    Поки про наслідки атаки невідомо

    Вранці 7 травня російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині. За попередніми даними, загиблих та поранених немає, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Про це пише «Суспільне».

    Інформацію про наслідки удару уточнюють.

    Напередодні рашисти продовжили обстріли Харкова та області. Під вогнем були житлові масиви обласного центру, Богодухів та село Сковородинівка.

    Також Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці.

    Напередодні українські війська вибили окупантів із п’яти населених пунктів Харківщини.

    Крім того, на Харківщині СБУ взяла в полон 11 ворожих снайперів. Затримані входили до складу полку «ДНР», який обстрілював українські позиції.

    А ще РФ підірвала три мости на Харківщині: оперативні дані Генштабу

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду