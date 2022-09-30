П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу

Пропонуємо вам трохи позитиву у традиційній вечірній підбірці хороших новин

Сьогодні, 30 вересня, триває 219 доба повномасштабної війни з РФ. Сьогодні українці раділи новим перемогам наших захисників, заявці України на членство в НАТО та дякували підтримці міжнародних партнерів після оголошення Путіним про анексію чотирьох українських областей.

Україна подає заявку на вступ до НАТО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Україна подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО.

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії», – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що Україна і НАТО довіряють одне одному та допомагають.

«Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО», – додав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін. – «Ми вестимемо переговори з новим президентом».

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг прокоментував заявку України щодо членства в НАТО. Очільник оборонного союзу під час сьогоднішньої пресконференції заявив, що рішення щодо членства України буде ухвалюватися консенсусом членів Альянсу.

«Кожна демократична країна у Європі має таке право подавати на членство і ми поважаємо це право. Ми знову і знову кажемо, що НАТО залишається відкритим і ми це за останні роки показували. Союзники НАТО зустрілися у Мадриді і тоді теж було зроблено чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати у які оборонні альянси вступати. Звичайно, рішення про це членство має прийматися усіма 30-ма членами. Це консенсусне рішення», – зазначив він.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні та допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників НАТО.

ЗСУ продовжують гнати ворога з нашої землі

Речник східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Операція по оточенню російського угруповання в районі Лимана Донецької області перебуває на етапі завершення.

Назви населених пунктів, над якими ЗСУ взяли контроль, поки не повідомляються. Проте під вогневим контролем українських оборонців перебувають фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси і живу силу.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана.

Українські воїни 81-ої окремої аеромобільної бригади повідомили, що сьогодні їх силами звільнено від ворога Дробишеве на Донеччині.

Добишеве – селище міського типу в Україні, у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Розташоване за 118 км від Донецька.

Українські військові прорвали оборону російських окупантів і зайшли в селище міського типу Ямпіль, що розташоване неподалік Лиману.

Офіційно про звільнення села ще не повідомляли, проте у мережі з’явилося відео, як український захисник знаходиться біля однієї з адміністративних будівель села. «Ну що котики, Ямпіль наш», – сказав боєць ЗСУ.

Реакція світу на путінську анексію українських територій

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на незаконну анексію Росією територій України. Він наголосив, що проведені Росією псевдореферендуми незаконні, і що Альянс ніколи не визнає ці території частиною Росії. Столтенберг також нагадав, що Путін мобілізував сотні тисяч осіб, а також погрожує застосуванням ядерної зброї. Генсек НАТО наголосив, що зараз – найсерйозніший момент ескалації від початку війни.

«Ніщо із цього не є ознакою сили. Це ознака слабкості. Це визнання, що війна не відбувається так, як було заплановано, і що Путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях. На ньому лежить повна відповідальність за цю війну. Його відповідальність і у тому, щоб цю війну закінчити та покінчити з безпричинними стражданнями хоробрих українців», – висловився очільник НАТО.

Лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем’єркою Італії, засудила анексію Росією українських територій. Вона також заявила, що президент держави-агресорки Володимир Путін становить загрозу для Європи.

«Оголошення про приєднання до Російської Федерації чотирьох областей України після фіктивних референдумів, проведених в умовах насильницької військової окупації, не має юридичного чи політичного значення», – заявила Мелоні.

Польща засуджує та не визнає рішення російського диктатора Володимира Путіна про анексію територій України. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

«Польща засуджує спроби Росії анексувати територію України і ніколи не визнає їх. Ми продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресор не буде вигнаний. Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією», – написав він.

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Очевидно, що найближчим часом подібних заяв від світових лідерів буде ще дуже багато.

Нові санкції проти Росії

Сьогодні Україна та країни заходу синхронно запровадили санкції проти Росії. Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ – у ньому «тисячі прізвищ і тисячі компаній». Офіційно список поки не оприлюднено, однак ЗМІ повідомляють, що до нього включили причетних до організованих Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях. Також у список потрапили українські одіозні діячі – Віктор Медведчук та його оточення, президент-утікач Віктор Янукович та олігарх Сергій Курченко.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Також у зв’язку з оголошенням російським диктатором Володимиром Путін анексії українських територій Канада запровадила нові санкції проти РФ.

Є також інформація, що Євросоюзу уже узгодив восьмий пакет санкцій проти Росії.

«Могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі

На тлі таких визначних подій, які відбуваються зараз навколо України, все ж згадаємо про перипетії російської мобілізації. Від традиційного скиглення деякі росіяни почали переходити до рішучих дій. У багатьох містах РФ тривають підпали військкоматів та адмінбудівель. Зокрема, у ніч на 28 вересня невідомий за допомогою пляшки із запальною сумішшю підпалив кімнату у будівлі районної адміністрації Ростова. Спалахнула пожежа.

Також з'явилося курйозне відео, як у Казані у казармах, де утримують мобілізованих, росіяни влаштовують масові потасовки між собою.