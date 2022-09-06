П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Рашисти панікують і скаржаться, що їм непереливки, а світ закриває двері для росіян

Сьогодні, у вівторок, 6 вересня, наприкінці дня пропонуємо згадати, які події дня наблизили хоч на крок перемогу України над загарбниками. Триває 195 доба війни, цього дня «сюрпризи» рашистам сипалися і з лінії фронту, і з боку світової спільноти.

Візовий бан для росіян

Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення повинно вступити в дію від понеділка, 12 вересня. Відтак для громадян РФ візовий збір стане дорожчим, терміни видачі віз можуть збільшитися, довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде.

«Ювілейні» 50 тис. знищених рашистів

ЗСУ вже «демілітаризували» понад 50 тис. окупантів. За минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 50 тис. 150 загарбників.

Успіхи на фронті

На українців чекають гарні новини щодо просування захисників у Харківській області. Як очікується, президент України Володимир Зеленський ввечері має повідомити про контрнаступальну операцію на Харківщині.

Тим часом у пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширюється інформацію, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ.

Крім того, українські військові відбили деякі населені пункти на півдні. Про звільнені території не повідомляють відразу ж, щоб не піддавати їх масованим ударам з боку окупантів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський натякнув, що наступ українських військовослужбовців відбувається не лише на півдні, а й на інших напрямках. Про це український президент заявив під час інтерв'ю телеканалу ABC.

«Ні» проросійській пропаганді

Суд остаточно заборонив діяльність «Партії Шарія». 6 вересня, Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу«Партії Шарія» й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.

«Партія Шарія» – це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку. Що стосується її формального лідера, відомого проросійськими поглядами, Анатолія Шарія, то 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

Під зрадниками горить земля

Окупанти підтвердили смерть так званого коменданта окупованого Бердянська Запорізької області Артема Бардіна, чий автомобіль невідомі сьогодні підірвали у центрі міста. Удень 6 вересня у центральній частині тимчасово окупованого Бердянська пролунав вибух. Як повідомили в соцмережах місцеві мешканці, ймовірно, бавовна сталася біля адміністративної будівлі так званої «влади» загарбників.

Нагадаємо, триває 195 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.