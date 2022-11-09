Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада

Росія сьогодні оголосила про виведення військ із Херсона та заявила про готовність до переговорів

Сьогодні, 9 листопада, триває 259 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Оголошення про виведення окупаційних військ із Херсона

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу дав розпорядження «приступати до відведення військ».

Суровікін заявив, що «маневр військ буде здійснено найближчим часом».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не бачить ознак відведення Росією військ із Херсона. За його словами, у місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Водночас путінські пропагандисти розділилися у своїх оцінках ситуації навколо Херсона: одні виправдовують рішення Шойгу, інші – обурюються та називають здачу Херсона «найбільшою геополітичною поразкою з часів розпаду СРСР».

Загибель колаборанта Стремоусова

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Спочатку ця інформація з'явилася у ЗМІ, а згодом і глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо підтвердив загибель Кирила Стремоусова.

За даними ЗМІ, винуватцем ДТП, у якій загинув заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. Також з'явилися фото з місця аварії.

Нова заява Росії про переговори

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз».

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нову заяву Росії про готовність до ведення переговорів. Українське відомство нагадує, що для початку переговорів держава-агресорка має виконати низку умов. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що нова заява Росії про переговори є черговою димовою завісою.

«Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках», – зазначив він.

Перебудова Кабміну

У ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський узгодив чергову концепцію перебудови Кабінету міністрів. Сьогодні глава держави провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віцепрем’єрами та кількома членами уряду.

Кількість міністерств у Кабміні планується скоротити до 14, замість поточних 20.

Озброєні люди біля офісу «Укрнафти»

ПАТ «Укрнафта», яка раніше була відчужена державою, заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми, працівників не допускають до робочих місць.

«Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ «Укрнафта» було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця», – заявили в «Укрнафті».

Своєю чергою пресслужба СБУ повідомила, що співробітники відомства здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані.