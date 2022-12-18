Австрія назвала Голодомор «жахливим злочином»

Серед австрійських парламентаріїв відбулася дискусія про те, чи називати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Національна рада Австрії одностайно ухвалила постанову «Про запобігання голоду та дефіциту як зброї війни проти цивільного населення», в якій назвав Голодомор 1932-1933 років в Україні років «жахливим злочином» сталінського режиму. Про це повідомляє Укрінформ.

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В ухваленій постанові Національна рада пропонує федеральному уряду Австрії, зокрема федеральному міністру європейських та міжнародних справ, «продовжувати й надалі в рамках перевіреного австрійського шляху діалогу виступати за те, щоб голод та дефіцит не використовувалися як зброя проти цивільного населення або як засіб тиску на уряди, а також підкреслювати паралелі між історією та сьогоденням і засуджувати відповідні злочини».

Перед ухваленням постанови серед австрійських парламентаріїв відбулася дискусія про те, чи називати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. На підтримку цієї ухвали виступили в ліберальній опозиційній партії NEOS. Також представник партії «Зелені», що входить в урядову коаліцію, Єва Ернст-Дзідзич наголошувала, що «з історико-політичної точки зору» це був злочин проти людяності та геноцид.

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Водночас проти визначення «геноциду» виступили у правопопулістській та проросійській Австрійській партії свободи. Крім того, не було підтримки і в опозиційній Соціал-демократичній партії Австрії.

У результаті в підтриманому всіма парламентськими фракціями документі підписанти заявили про своє визнання «жахливого злочину Голодомору» і наголосили на важливості внеску такого визнання в аналіз злочинів XX століття як центрального елемента в осмисленні минулого. У постанові зазначається про «використання голоду як зброї у нинішній російській агресивній війні проти України».

Зауважимо, 15 грудня Європейський парламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. «За» проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти.

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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14 грудня геноцидом українців визнала Голодомор Чехія.

Таке рішення також ухвалила Ічкерія.