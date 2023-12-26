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Погода в Києві. Столична влада попередила про небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Погода в Києві. Столична влада попередила про небезпеку
Завтра в столиці очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Завтра, 27 грудня у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища

У Києві завтра, 27 грудня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом та сильний вітер. Про це повідомляє КМДА.

«Завтра, 27 грудня у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища, I рівень небезпечності», – йдеться в повідомленні.

Погода у столиці буде хмарна, з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Києві протягом доби +4+6° тепла.

Зважаючи на сильний вітер, столична влада рекомендує дотримуватися наступних безпекових правил:

  • намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
  • тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, на території України очікується мінлива погода. У східних та більшості центральних областей очікується невеликий дощ, у північних і північно-східних регіонах – помірний дощ, тоді як на інших територіях без істотних опадів.

Як повідомлялося, найближчими днями відчутних морозів в Україні не передбачається, збережеться відносно тепла погода з періодичними опадами, але з 5 січня 2024 року погода зміниться.

Теги: КМДА прогноз погоди погода Київ

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