Погода в Києві. Столична влада попередила про небезпеку

Завтра, 27 грудня у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища

У Києві завтра, 27 грудня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом та сильний вітер. Про це повідомляє КМДА.

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«Завтра, 27 грудня у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища, I рівень небезпечності», – йдеться в повідомленні.

Погода у столиці буде хмарна, з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

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Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Києві протягом доби +4+6° тепла.

Зважаючи на сильний вітер, столична влада рекомендує дотримуватися наступних безпекових правил:

намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, на території України очікується мінлива погода. У східних та більшості центральних областей очікується невеликий дощ, у північних і північно-східних регіонах – помірний дощ, тоді як на інших територіях без істотних опадів.

Як повідомлялося, найближчими днями відчутних морозів в Україні не передбачається, збережеться відносно тепла погода з періодичними опадами, але з 5 січня 2024 року погода зміниться.