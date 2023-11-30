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У Києві зафіксовано рекорд добової кількості опадів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві зафіксовано рекорд добової кількості опадів
фото: УНІАН

29 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17,5 мм

Вчора, 29 листопада, у Києві синоптики зафіксували рекорд добової кількості опадів. Попередній найвищий показник спостерігали 40 років тому. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17,5 мм», – йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначили, що ці дані на 0,4 мм перевищили попередній рекордний показник 1983 року для цього дня.

Нагадаємо, цього року у Києві зафіксували найдовший за всю історію спостережень період без морозів. Він тривав 232 дні. Так, 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,2ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду. Він тривав з 31 березня. 

Також кліматологи заявили, що найкоротші безморозні періоди у Києві були у 1902 та 1945 роках. Вони тривали лише 144 дні. Попередній рекорд зафіксували у 2022 році. Тоді безморозний період був 225 днів.

Теги: Київ погода снігопад

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