У Києві зафіксовано рекорд добової кількості опадів

29 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17,5 мм

Вчора, 29 листопада, у Києві синоптики зафіксували рекорд добової кількості опадів. Попередній найвищий показник спостерігали 40 років тому. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17,5 мм», – йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначили, що ці дані на 0,4 мм перевищили попередній рекордний показник 1983 року для цього дня.

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Нагадаємо, цього року у Києві зафіксували найдовший за всю історію спостережень період без морозів. Він тривав 232 дні. Так, 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,2ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду. Він тривав з 31 березня.

Також кліматологи заявили, що найкоротші безморозні періоди у Києві були у 1902 та 1945 роках. Вони тривали лише 144 дні. Попередній рекорд зафіксували у 2022 році. Тоді безморозний період був 225 днів.