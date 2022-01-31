На Закарпатті на трасу зійшли дві снігові лавини (відео)

Сьогодні на дорогах Закарпаття та в Ужгороді збережеться ожеледиця

Наразі жодних ускладнень та обмежень проїзду автошляхами державного значення немає

У селі Ділове та у Рахові дві снігові локальні лавини зійшли до середини проїжджої частини. Висота снігового зсуву сягала семи метрів. Прибрали їх фронтальним навантажувачем. Перерви в русі транспорту не було, повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

Протягом вихідних і наразі жодних ускладнень та обмежень проїзду автошляхами державного значення немає.

Станом на 6.00 31 січня покриття на дорогах державного значення, здебільшого мокре. Місцями засніжене на Ужоцькому, Ялунецькому та Торунському перевалах. Для обробки покриття протягом минулої доби використали 155 т протиожеледної суміші та 458 т солі. Працювало 54 одиниці техніки.

За прогнозами обласного центру з гідрометеорології протягом 31 січня – 1 лютого на дорогах Закарпаття та в Ужгороді збережеться ожеледиця. Вночі, переважно в горах, очікують посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовина.

В Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях.

У понеділок, 31 січня, в частині України очікується помірний сніг. Також синоптики попереджають про пориви вітру. Натомість 31 січня в столиці йтиме лише невеликий мокрий сніг. Надалі опади малоймовірні.